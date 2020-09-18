18 سبتمبر

حفتر: الجيش قرر استئناف إنتاج وتصدير النفط (فيديو)

حفتر: الجيش قرر استئناف إنتاج وتصدي...

أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر استئناف إنتاج النفط. وقال حفتر إنه باسم مفوضي القوات المسلحة تقرر استئناف إنتاج وتصدير

المصدر: رويترز

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أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر استئناف إنتاج النفط.

وقال حفتر إنه باسم مفوضي القوات المسلحة تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، استجابة لحاجة المواطنين الملحة.

وأوضح أن ذلك سيتم وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.