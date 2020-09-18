حفتر: الجيش قرر استئناف إنتاج وتصدير النفط (فيديو)

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أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر استئناف إنتاج النفط. وقال حفتر إنه باسم مفوضي القوات المسلحة تقرر استئناف إنتاج وتصدير