حفتر: الجيش قرر استئناف إنتاج وتصدير النفط (فيديو)

أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الجمعة، أن الجيش قرر استئناف إنتاج النفط.
وقال حفتر إنه باسم مفوضي القوات المسلحة تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، استجابة لحاجة المواطنين الملحة.
#حفتر: مبادرات التسوية في #ليبيا انتهت جميعها بالفشل.. والجيش قرر استئناف تصدير النفط #إرم_نيوز #ليبيا pic.twitter.com/GtjrlI4jKt
— إرم نيوز (@EremNews) September 18, 2020
وأوضح أن ذلك سيتم وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.