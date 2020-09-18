الجيش الليبي يطيح بمجموعة "خارجة عن القانون" جنوب طبرق

قبضت وحدة تابعة للجيش الوطني الليبي على مجموعة مسلحة ”خارجة عن القانون“ في منطقة الجغبوب جنوب مدينة طبرق.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إن وحدة تتبع منطقة طبرق العسكرية، قبضت على المجموعة المسلحة جنوب الجغبوب، بعد حدوث اشتباك مسلح معها.

وأفاد المحجوب على صفحته بموقع فيسبوك فجر الجمعة، بأن ”شعبة الاستطلاع بمنطقة طبرق العسكرية، وبالتنسيق مع الكتيبة 108، تحصلت على معلومات عن مجموعة من المجرمين تقوم بقطع الطريق أمام المواطنين والصيادين المارين في المنطقة المقطوعة، وتحجزهم بهدف طلب الفدية في عمل إجرامي، يتم باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطه والقواذف بالأضافة إلى مركبات آلية دفع رباعي“.

وأضاف أنه ”بعد تتبع آثار تحرك هذه المجموعة وتحديد ورصد مكان تواجدهم، قامت الكتيبة بالتقدم للقبض عليهم، حيث حاولت المجموعة الخارجة عن القانون المقاومة بالأسلحة التي كانت بحوزتهم ومن ثم الفرار، لكن أمام ضربات وتقدم الكتيبة 108 تم القبض عليهم جميعآ دون وقوع أي اصابة بين صفوف القوات المسلحة“.

وأشار إلى أنه ”جرى نقل المقبوض عليهم من موقع الاشتباك على متن طائره عمودية تابعة للسرب العمودي بقاعدة ناصر الجوية، وسلموا لمنطقة طبرق العسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراء حيال هذه المجموعة“.