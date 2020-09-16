وزير: مسؤولون أتراك وروس اقتربوا من اتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) في وقت متأخر اليوم الأربعاء، إن مسؤولين من تركيا وروسيا اقتربوا من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية في ليبيا خلال اجتماعات جرت بينهم مؤخرا في أنقرة.

وتركيا وروسيا هما القوتان الرئيسيتان في الحرب الدائرة في ليبيا حيث تدعم كل منهما طرفا من الطرفين المتحاربين هناك. وتدعم روسيا قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وكانت حكومة الوفاق ورئيس البرلمان المتمركز في شرق ليبيا قد دعيا إلى وقف لإطلاق النار الشهر الماضي لكن حفتر رفض هذه الخطوة.