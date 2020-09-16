المغرب.. العثور على مركبة تحتوي مواد معدة للتفجير

أعلنت السلطات الرسمية في المغرب، مساء اليوم الأربعاء، العثور على مركبة تبريد بمدينة تمارة قرب العاصمة الرباط، مملوكة للخلية الإرهابية التي أعلن عن تفكيكها، الخميس الماضي، تحتوي على مواد متفجرة وقابلة للاشتعال.

وبحسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإنه تم رصد مكان إخفاء عربة التبريد المشكوك فيها بناءً على المعلومات التي أسفر عنها البحث التمهيدي في هذه القضية، خاصة إفادات زوجة المشتبه فيه الرئيس التي قامت بإرشاد ضباط الشرطة القضائية للمكان المعني.

وأسفرت إجراءات التفتيش، عن حجز العربة المذكورة وهي موصدة بشكل محكم، مما استدعى إخضاعها لبروتوكول الأمن والسلامة قبل الشروع بفتحها.

وأفاد البلاغ أن إجراءات المسح والتفتيش داخل عربة التبريد المملوكة للمشتبه فيه، أسفرت عن العثور وحجز 6 قارورات زجاجية، تحتوي على مواد سائلة قابلة للانفجار وموصولة بقطع ثوب، علاوة على حاويتين من البلاستيك سعة إحداهما 20 لترًا والثانية 5 لترات، تضمان بقايا وآثار مواد كيميائية مشكوك فيها، سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية.

وخلص البلاغ إلى أنه تم جرد المواد المحجوزة في إطار هذه القضية، وأخذ عينات منها من طرف خبراء الشرطة العلمية والتقنية، كما تم الكشف عنها من طرف تقنيي رصد المتفجرات، قبل أن يتم خفرها ووضعها رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.

والخميس الماضي، أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 5 عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة، وتنشط في مدن: طنجة، وتيفلت، وتمارة، والصخيرات.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، أن الخلية ”كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف عدة منشآت، وأهدافًا حساسة، باستخدام عبوات متفجرة، وأحزمة ناسفة تروم زعزعة أمن واستقرار المملكة، خدمة للأجندة التخريبية لما يسمى بتنظيم (داعش)“.

وبينت أنه تم العثور خلال العملية، على مجسم ورقي يرمز لشعار تنظيم (داعش)، و3 أحزمة ناسفة، تحتوي على مجوفات لولبية لتحميل الأجسام المتفجرة، و15 عبوة تحتوي على مواد ومشتملات كيميائية مشبوهة، وصاعقين كهربائيين، إضافة إلى معدات إلكترونية، ومساحيق كيميائية، وعبوات غاز من الحجم الصغير، وطنجرتين للضغط مملوءتين بالمسامير والأسلاك وأخرى تحتوي على سائل كيميائي مشبوه.