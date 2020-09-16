بعد ضغط نقابي.. الحكومة المغربية تؤجل جلسة نقاش قانون الإضراب المثير للجدل

قررت الحكومة المغربية تأجيل جلسة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تحت وطأة ضغط نقابي حاد.

وأُثير جدل واسع في المغرب حول هذا المشروع، إذ وصفه نقابيون بـ ”القانون الرجعي“ معبرين عن قلقهم من تأثيره على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في البلاد.

واتهمت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلًا في المغرب حكومة سعد الدين العثماني والتي يقودها حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي، باستغلال جائحة كورونا، وانشغال المواطنين بتداعياتها الاقتصادية الحادة، لتمرير القانون التنظيمي للإضراب.

ويتضمن مشروع القانون عقوبات سيتعرض لها المضربون، والقيادات النقابية، تحت ذريعة ”عرقلة حرية العمل“.

وجاء في المشروع،أنه سيتم الاقتطاع من الأجور ما يقابل أيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب، كما يُمنع الإضراب على الموظفين الذين يؤمنون سير المصالح الضرورية، والمكلفين بالأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، وغيرها من القوانين الصارمة.

وطالب المشروع ذاته، الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني.

ضغط وتحول مرتقب

وحول ما إذا كانت الحكومة ستتراجع عن تمرير هذا القانون بالصيغة الحالية وذلك بعد عاصفة من الانتقادات، أكد ميلودي موخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، (أكبر تنظيم نقابي في المغرب)، أن جميع المؤشرات تؤكد أن الحكومة قد تتجه مستقبلًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية قبيل تقديم المشروع أمام البرلمان لتفادي غليان الشارع، وللخروج بصيغة توافقية.

وأضاف موخاريق خلال تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الظروف التي تمر بها المملكة لا تتحمل مثل هذه القوانين ”الرجعية“، لافتًا إلى أن الحكومة يجب عليها أن تبحث عن مقترحات عملية لخلق مناصب الشغل في ظل الجائحة لا أن تسعى إلى تقييد حرية الطبقة العاملة.

وشدد الزعيم النقابي، على أن الحكومة المغربية خرقت المنهجية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا والتي تقضي بعدم تقديم مشروع قانون الإضراب لمجلس النواب إلا بعد التشاور والتراضي حوله بين الأطراف المعنية.

واعتبر المتحدث أن الحكومة كانت تسعى من خلال تمرير القانون إلى تكبيل حق دستوري بمساطر ملتوية، مؤكدًا أن نقابته سطرت برنامجًا نضاليًا ينطلق ابتداءً من 20 أيلول/سبتمبر الجاري إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لمواجهة أي تحرك حكومي محتمل، ثم استطرد بالقول:“الحكومة ليس فيها ثقة، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات“.

وكشف موخاريق، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من طرف وزير الشغل المغربي محمد أمكراز، يدعوه فيه إلى عقد اجتماع، يوم الجمعة المقبل، مشددًا على أنه سيؤكد للوزير خلال هذا اللقاء المرتقب أن المغرب“لا يحتاج إلى مثل هذه القوانين خلال المرحلة الراهنة والتي تتسم بالحساسية“.

قانون مرفوض

وتعالت أصوات نقابية وسياسية تطالب بإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار من أجل التوافق حوله، وفق مخرجات اتفاق 25 نيسان/ أبريل 2019.

وأعلنت فرق برلمانية منتمية إلى الأغلبية والمعارضة رفضها المنهجية الحكومية في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي المذكور، وذلك بعد تأجيل مناقشته بمجلس النواب.

وقال محمد ادعيدعة، عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إن مشروع هذا القانون“مرفوض جملة وتفصيلًا، لأنه يستجيب فقط لمصلحة الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب“.

وأضاف ادعيدعة في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن قانون الإضراب والذي أثار جدلًا واسعًا في الجسم النقابي في المغرب، يتضمن مجموعة من الشروط المجحفة والتي يجب اتباعها قبيل اتخاذ قرار الإضراب، وأبرزها إخطار الحكومة والجهات المعنية بقرار الإضراب قبل 15 يومًا.

واعتبر النقابي البارز، أن هذا المعطى يكشف الشروط التعجيزية التي تفرضها الحكومة لخوض الإضراب، لافتًا إلى أن كافة مضامين المشروع تسير في نفس الاتجاه.

وزاد المتحدث:“ما أزعجنا هو أن الحكومة اتجهت إلى مناقشة القانون التنظيمي للإضراب داخل قبة البرلمان دون التشاور والتفاوض مع الحركة النقابية“. لافتًا إلى أن هذه الخطوة كان الغرض منها ”تكبيل حق المواطن المغربي في الإضراب عن العمل رغم أنه حق دستوري“.

وأردف المتحدث قائلًا:“يجب على حكومة سعد الدين العثماني أن تصادق أولًا على الاتفاقية الدولية الخاصة بحرية الانتماء النقابي، وأن تحذف الفصل 288 من القانون الجنائي والذي يعاقب بالحبس والغرامة من حمل على التوقف الجماعي عن العمل، آنذاك يمكننا الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل إزاء هذا المشروع والذي يتعارض وروح الدستور“.

ويعتقد المسؤول النقابي أن الحوار يجب أن يكون ثلاثيًا يجمع (النقابات، والحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب) لإيجاد صيغة توافقية حول قانون الإضراب.

موقف الحكومة

وتفاعلًا مع التساؤلات المتعلقة بتأجيل النقاش حول مشروع القانون التنظيمي المثير للجدل أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، على أهمية المشروع باعتباره نصًا قانونيًا مؤطرًا، لافتًا إلى أن“الحكومة ملزمة بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود“.

وأوضح أمكراز، في تعقيب له على أسئلة النواب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان، اليوم الأربعاء، نشره الموقع الرسمي لحزب ”العدالة والتنمية“، أن النقاش حول هذا المشروع ”مستمر مع النقابات، حيث عقدت العديد من اللقاءات مع جميع الهيئات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والقطاعات الحكومية المعنية، وتم تجميع ملاحظات جميع الأطراف المعنية“.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه“بعد التشاور واستكمال الصورة حول مشروع القانون، كان من المرتقب فتح النقاش، لكن تم تأجيل هذه الخطوة بعد أن عبرت النقابات عن رغبتها في إبداء مزيد من الملاحظات“.

ورغم هذا التأجيل، انتقد مغردون مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، التوقيت الذي قررت فيه الحكومة المغربية ”التضييق“ على الحريات النقابية المُدرجة في دستور 2011، وأبرزها الحق في الإضراب، مشيرين إلى محاولتها تمرير هذا القانون في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.