موقع فرنسي: باريس تحتضن اجتماع قمة ليبية الخميس القادم

قال موقع إنتليجنس أونلاين الفرنسي، إن اجتماعا ليبياً مهما ستحتضنه باريس يوم الخميس القادم بين قيادات ليبية موضحا بأن القمة تسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وأضاف الموقع بأن الاجتماع سيعقد بحضور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإن القمة تهدف إلى تعميق النقاشات التي بدأت في مدينة بوزنيقة المغربية، مبينا أن فرنسا تأمل حضور ممثلين عن الدبلوماسية الألمانية والإيطالية لدعم هذه المحادثات.

وأشار الموقع كذلك إلى أن الاجتماع المرتقب يعد تمهيدا للجهود التي يقودها فريق مصغر من مستشاري قصر الإليزيه يتكون من إيمانويل بون وباتريك سولير في إطار مساعي فرنسية وأوربية لحلحلة الأزمة الليبية، مضيفا أن ذلك يأتي في إطارمساعي باريس للحد من توسع أنقرة.

ونقل الموقع الفرنسي عن مصادر خاصة به، أن الاجتماع سيعقد تحت غطاء الأمم المتحدة، وسيكون استكمالا لاجتماعات بوزنيقة المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنتي الحوار بمجلسي الدولة والنواب، عقدتا الأسبوع الماضي، 4 لقاءات بضاحية بوزنيقة في العاصمة المغربية الرباط، انتهت بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة والاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الليبية الثلاثة، وتزامن ذلك مع اجتماعات تشاورية عُقدت في مونترو بسويسرا.