الجزائر: السماح بإرسال قواتنا للخارج لحفظ السلام لا الحرب

أكد وزير جزائري أن تعديل الدستور في اتجاه السماح للجيش الجزائري بالتدخل في جهود حفظ السلام بالخارج لا يعني المشاركة في الصراعات المسلحة إقليميا ودوليا.

وقال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي في كلمة أمام البرلمان إنّ ”دسترة إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في جهود حفظ السلام خارج الوطن لا تعني بتاتا مشاركتها في الحروب الدولية“، مؤكدا أن ”الأمر سيقتصر على المساهمة في جهود حفظ السلام.“ وفق قوله.

وأضاف الوزير في ردّه على مداخلات واستفسارات رؤساء الكتل بالبرلمان الجزائري حول مضمون نص مشروع قانون التعديل الدستوري أن الجيش الجزائري لن يخوض حروبا خارج الحدود، وأوضح ”نحن نتدخل في حالة السلم فقط ، ولا نتدخل إلا تحت غطاء المنظمات الدولية التي ننتمي إليها كالاتحاد الإفريقي والجامعة العربية“، مؤكدا ”نحن دعاة سلام ونحافظ على السلام“.

وأضاف وزير العدل ”نحن نعرف حساسية الشعب تجاه الجيش الوطني الشعبي، الشعب الجزائري غيور على جيشه، ولن يرضى بإقحامه في حروب خارج الوطن“، في إشارة ضمنية إلى الصراع الدائر في البلد المجاور ليبيا واحتمال تطور الوضع إلى درجة تستدعي تدخلا من جيوش دول الجوار كما هددت مصر بذلك سابقا.

وتابع الوزير الجزائري قوله ”لقد طلب منّا التدخّل في منطقة ما ورفضنا ذلك، لأن هذا مبدأ ثابت في دستورنا ولن نحيد عنه“.