حزب العمال الجزائري يتهم "نوابا مزيفين" بانتحال صفته والتصويت على الدستور

اتهم حزب العمال في الجزائر من وصفهم بـ“نواب مزيفين“ انتحلوا صفته في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) وصوتوا على ”مشروع الدستور“ في جلسة علنية عقدت أمس الخميس.

وقال الحزب الذي تتزعمه اليسارية لويزة حنون، في بيان إنه ”لا يوجد أي تمثيل له داخل المجلس الشعبي الوطني بأي شكل من الأشكال مند شهر آذار/مارس 2019، وبالتالي لا توجد كتلة باسم حزب العمال ومن يتحدثون باسمه هم منتحلو صفة غاصبون“.

وتوعد حزب العمال المحسوب على التيار اليساري، بمقاضاة النواب بعدما أظهرت جلسة التصويت على التعديل الدستوري، وجود كتلة برلمانية لحزب العمال، في حين أن الحزب أعلن العام الماضي انسحابه من المجلس الشعبي الوطني، في أعقاب اندلاع الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019.

وفي أول ظهور سياسي لها، عقب الإفراج عنها في شباط/فبراير 2020، من السجن العسكري بمدينة البليدة غرب العاصمة، انتقدت لويزة حنون مسودة تعديل الدستور، وقالت إن ”مراجعة أسمى قانون في البلاد، خلال الظروف الحالية تهدف إلى الإبقاء على منظومة الحكم (الفرشباط/دي) وتتناقض مع تطلعات الأغلبية الساحقة من الجزائريين المعبر عنها من طرف الحراك الشعبي“.

وقضت حنون تسعة أشهر في السجن، بعد ملاحقتها شهر أيار/ مايو 2019 من طرف القضاء العسكري بتهمة التآمر على الجيش وسلطة الدولة، برفقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق سعيد بوتفليقة، وقائدي جهاز المخابرات السابقين الموقوفين حاليا، الجنرال محمد مدين (معروف باسم توفيق) وبشير طرطاق.