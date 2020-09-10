بعد نيل الثقة.. المشيشي في مواجهة "ابتزاز" الأحزاب لتفادي "السيناريو الأصعب"

يحاول رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، جاهدا، عدم الرضوخ للضغوط ومحاولات الابتزاز من قبل الأحزاب السياسية، بعد منحه الثقة في البرلمان، لتفادي ”السيناريو الأصعب“ الذي واجه رؤساء الحكومات الذين سبقوه.

وبعد أكثر من أسبوع من نيل الثقة في البرلمان، وبعد حديث بعض المكونات الحزبية الوازنة عن التوجه نحو إدخال تعديلات على الحكومة الجديدة، تبدو هذه الفرضية متجهة نحو التلاشي، بعد تمسك المشيشي بنظرية الحكومة المستقلة عن الأحزاب السياسية، وبعدم الرضوخ للأحزاب التي منحته ثقتها، الأمر الذي أكده في لقاءاته بممثلي الأحزاب.

وقال النائب في البرلمان وأمين عام حركة الشعب (معارضة) زهير المغزاوي، إن حركته أكدت في لقائها مؤخرا بالمشيشي، على ”مبدأ الاستقرار الحكومي“، في إشارة إلى بعض التلميحات إلى أنه سيطرأ تحوير وزاري بعد منح الثقة للحكومة.

واعتبر المغزاوي أن ما صدر عن حزب قلب تونس من تلميح بضرورة إجراء تعديل وزاري هو ”مجرد تصور“ وفق تعبيره.

وأضاف: ”لا أعتقد أن رئيس الحكومة سيأتمر بأوامر الأحزاب التي صوتت له، وهي حكومة محترمة لها سلبيات وإيجابيات“ بحسب تعبيره.

ويعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس، أن الأحزاب السياسية التي صوتت بمنح الثقة لحكومة المشيشي ”تحاول استثمار هذا الأمر واستقطاب رئيس الحكومة الجديد وتوجيهه على النحو الذي يرضيها، رافعة بذلك عصا التعطيل في البرلمان لمشاريع القوانين التي ستطرحها الحكومة مستقبلا“.

وأشار المتابعون إلى أن المشيشي ”لم يبد حتى الآن قابلية للتطويع أو الانسياق وراء رغبات الأحزاب“.

وقال المحلل السياسي محمد العلاني في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن المشيشي ”يحاول أن يُظهر في تصريحاته أنه ليس مدينا للأحزاب في شيء، بل هو رئيس حكومة كلفه رئيس الجمهورية باختيار فريقه الحكومي، وقد كان منذ البداية واضحا ومدافعا بشدة عن توجهه لاختيار حكومة مستقلين غير منتسبين للأحزاب“.

وأضاف العلاني أن ”الثقة التي تحدث بها المشيشي أمام البرلمان يوم جلسة منح الثقة، أظهرت قدرته على عدم الانصياع لتوجيهات الأحزاب، حيث شكر أمام النواب ثقة رئيس الجمهورية في شخصه ولم يبد في خطابه استجداء أو استعطافا لنيل الأصوات الكافية لمرور حكومته، بل اكتفى بتقديم برنامجه وبتوصيف الوضع تاركا للأحزاب حرية الاختيار والتصويت وهو يعلم المآلات التي تنتظرها“ بحسب تعبيره.

ومن جانبه اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”المشيشي يدرك ما ينتظره من خلال قراءة بسيطة لما حصل لرؤساء الحكومات الذين سبقوه“.

وأوضح العبيدي أن رئيس الحكومة الجديد ”يبدي حذرا شديدا من حركة النهضة التي سبق أن استمالت رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وافتكته من رئيس الجمهورية آنذاك الباجي قائد السبسي، وخلقت بينهما حاجزا وانتهى الأمر إلى توتر في العلاقة بينهما وحتى بين الشاهد والنهضة وأثر ذلك على سير العمل الحكومي“.

وأضاف العبيدي أن ”المشيشي يسعى اليوم إلى النأي بنفسه عن هذا السيناريو، وأن يتجنب الاقتراب من الأحزاب التي شكلت ائتلافا برلمانيا صوت لفائدة الحكومة، لتستعمل هذا التصويت سلاحا ضده“.

وأكد أن ”هذا التوجه يتطلب ثقة كبيرة في النفس وطرفا قويا يسند رئيس الحكومة، ويبدو أن هذا الطرف هو رئيس الجمهورية قيس سعيد بوصفه الضامن الوحيد لعدم خروج الأحزاب عن النص، على الأقل في الوقت الراهن“ بحسب تعبيره.