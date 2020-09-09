الجيش الليبي: لم نخرق وقف إطلاق النار منذ 8 يونيو

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، التزام الجيش بالمبادرة المصرية الخاصة بوقف إطلاق النار في البلاد.

وشدد المسماري في مؤتمر صحافي على أن العمليات العسكرية توقفت منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية، قائلا ”نحن لم نخرق وقف إطلاق النار منذ الثامن من يونيو 2020“.‪

وفي الساعات الماضية، استقبلت العاصمة المصرية القاهرة وفدا يمثل حكومة الوفاق الليبية، يضم برلمانيين من طرابلس وممثلين عن المجلس الأعلى للدولة.

وذكرت مصادر سياسية ليبية لـ“إرم نيوز“، أن ”الوفد يحمل مبادرة لتثبيت خط وقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري والبناء على مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، للحل في ليبيا وتوحيد المؤسسات التشريعية“.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن في حزيران/يونيو الماضي، عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، سميت بـ“إعلان القاهرة“ دعت إلى وقف إطلاق النار في البلاد، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتشكيل مجلس قيادة منتخب.