تمديد الحوار الليبي ببوزنيقة المغربية وسط ترقب حذر

قرر وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة مساء الاثنين، تمديد جلسات الحوار، بمدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط ليومين على أقصى تقدير وذلك بسبب تباين الرؤى حول الاتفاق السياسي المرتقب.

واختتمت مشاورات الإثنين بين الطرفين، دون الإعلان عن تفاصيل حول ما جرى، وسط أجواء من الترقب المشوب بالحذر.

ويضرب الفرقاء الليبيون إلى حدود الساعة جداراً من السرية على تفاصيل مفاوضاتهم في منتجع بوزنيقة.

وفي وقت سابق، اكتفى عبد السلام الصفراوي، رئيس وفد ”المجلس الأعلى للدولة“ في تصريح مقتضب أمام وسائل الإعلام، بالقول: ”إن مشاورات بوزنيقة جد إيجابية وتتسم بالهدوء“.

وأضاف الصفراوي أن ”الفرقاء قد يتوصلون إلى تفاهمات جديّة“، مشيراً إلى أن جلسة الحوار الثانية والتي انعقدت طيلة يوم الإثنين ركزت بشكل كبير على الهيئات الرقابية في ليبيا، والأسماء المقترحة لقيادتها.

وينتظر أن يجري ممثلو البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة جولتين جديدتين اليوم الثلاثاء بالمكان ذاته، لاستكمال مناقشة تفاصيل المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة ومسألة تثبيت وقف إطلاق النار وغيرها من القضايا.

وتسعى مشاورات بوزنيقة إلى التوصل إلى حلّ يرضي الأطراف كافة، انطلاقاً من تثبيت وقف إطلاق النار وصولاً إلى حل سياسي يقنع الفرقاء، وكسر حالة الجمود التي امتدت لشهور لتحقيق الاستقرار بليبيا.