ليبيا.. أعضاء بمجلس الدولة يرفضون طريقة المشري في اختيار الوفد المفاوض

أعلن عدد من أعضاء المجلس الأعلى الاستشاري بالعاصمة الليبية طرابلس رفضهم لاختيارات أعضاء الحوار التابع للمجلس عن طريق رئيس المجلس خالد المشري، معتبرين ذلك محاولة اختزال المجلس في شخص المشري وفي مكتب الرئاسة، مع قله من المؤيدين له والمستشارين.

وذكر الأعضاء الـ24 من مجلس الدولة الاستشاري، في بيان، أن رفضهم للخطوة يأتي استشعارا لخطورة المرحلة التي تمر بها ليبيا، وأهمية مشاركة كل أعضاء المجلس في الوصول إلى توافقات فيما بينهم لحل المشاكل والاختناقات التي يعاني منها الشعب الليبي منذ سنوات مضت.

ووقع على البيان أعضاء من مجلس الدولة، منهم عبدالرحمن خليفة الشاطر، جمال امحمد بوسهمين، محمد عبدالله التومي، محمد أحمد بوسنينة، وحيد محمد برشان، عبدالفتاح سعد حبلوص، الصادق أبو عائشة كشير، سعد إبراهيم بن شرادة، عبدالله علي جوان، ناجي مختار مبارك، لمياء محمد الشريف، فوزية عبدالسلام كروان.

بالإضافة إلى الأعضاء عائشة يوسف قليوان، حسن علي حبيب، أحمد الطاهر همومة، فتح الله محمد السريري، أحمد العماري أبوبريق، محمود مختار الطبيب، نعيمة محمد الحامي، سالم موسى مادي، كامل محمد الجطلاوي، شعبان علي بوستة، أحمد محمد لنقي، أبوالقاسم محمد قزيط .

وأشار الأعضاء إلى أن عضويتهم بهذا المجلس ”أساسها اختيار ناخبينا بالدوائر التي نتبعها، لذلك فإن مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاذ القرارات الصادرة هي من الأسس التي لا تمُس ولا يمكن التنازل عنها“.

وبيّن الأعضاء عبر بيانهم بأن انفراد هذه المجموعة بتكليف لجنة لتمثيل المجلس في اللقاء الذي سيتم بالمغرب “5+5” للاجتماع مع اللجنة التي تمثل مجلس النواب الليبي، يُعد خرقًا للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس، موضحين أنه إجراء لا يمكن القبول به، ولا يمثل “مجلس الدولة”.

وأكد الأعضاء الموقعون على البيان بأنهم لن يفرطوا في واجباتهم الموكولة لهم، ولن يعترفوا بأي قرارات باسم “مجلس الدولة”، تمثل طيفًا سياسيًا لا يتفقون معه في كثير من القضايا.