عبير موسى تدعو الرئيس التونسي لفتح ملف "أخطبوط الإخوان"

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، رئيس الجمهورية قيس سعيدK إلى كشف من وصفته بـ“أخطبوط إخوان تونس“، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.

واعتبرت عبير موسي خلال اجتماع مع أنصارها في محافظة المنستير، شرق البلاد، يوم الخميس، أن ”خطاب سعيد أثناء أداء أعضاء حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية، فيه استفاقة ويتضمن إقرارا بوجود مخاطر تهدد الأمن القومي التونسي“.

وأضافت أن ”رئيس الدولة قدم مؤشرات بشأن مخاطر أخطبوط تنظيم إخوان تونس على البلاد“، داعية إياه إلى ”كشف الحقيقة الكاملة لفضح المخططات التي تهدف إلى تقويض أركان الدولة“.

وتوجهت عبير موسى إلى قيس سعيد بالقول: ”نطالبك بإجراءات عملية ملموسة بوصفك المؤتمن على الأمن القومي في البلاد، افتحوا ملف إخوان تونس”.

واعتبرت أن ”الخروج في ندوات صحفية، وفي محطات سياسية، بخطاب ناري ضد حركة النهضة، لا يعد كافيا لإحراجها، بل يتعين فتح ملفاتها المتعلقة بالتسفير إلى بؤر التوتر وعلاقتها بالإرهاب“.

وجددت ”التزام حزبها بملاحقة حركة النهضة الإسلامية قضائيا، والعمل على فضح مخططاته المتصلة بالتغلغل في دواليب الدولة لخدمة مصالحها الضيقة، وخدمة ارتباطاتها الإقليمية“.

يشار إلى أن رئيس الدولة قيس سعيد، اعتبر أن الاتهامات التي طالته بخصوص خرق الدستور، على خلفية التدخل في عمل رئيس الوزراء، ”اتهامات كاذبة“، وهدد أمس بفضح من وصفهم بـ“المتٱمرين على أمن البلاد“.