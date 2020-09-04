ما دلالة عودة أنصار القذافي إلى الواجهة في ليبيا؟ (فيديو إرم)

تثير العودة اللافتة لأنصار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على الساحة السياسية والاجتماعية، تساؤلات عن دلالات هذه العودة ودوافعها بعد سنوات من التناحر والفوضى وعدم الاستقرار الأمني بالبلاد.

وعلى امتداد الأيام الماضية وتزامنًا مع احتفالات شق من الليبيين بما يسمونها ”ثورة الفاتح من سبتمبر“ التي صعد بمقتضاها القذافي إلى الحكم، تعددت الفعاليات التي بدا فيها حضور أنصار القذافي كبيرا، في مشهد قد يوحي بعودة دورهم في إيجاد مخرج سياسي داخلي للأزمة الليبية.

ويؤكد نشطاء سياسيون ليبيون لـ ”إرم نيوز“ أن أنصار القذافي لم يغيبوا عن المشهد بل تم تغييبهم وإقصاؤهم وإنهم يحملون رؤية للحل.

وقال حسين المقرحي: ”لقد غيرنا حلف شمال الأطلسي وغيرتنا الميليشيات والأطماع لكننا موجودون كأشخاص وكفكر، معتبرا أن ما يوجد على الساحة السياسية الليبية اليوم من الميليشيات والعصابات والأدوات الخارجية لهم وأطماع ورؤية استعمارية جديدة، متسائلاً: ”ما علاقة تركيا بليبيا؟“.

وعلق الناشط السياسي الليبي منير عبد الله محمود لـ“إرم نيوز“، بأن أنصار القذافي ”موجودون ويقاومون كل بطريقته، بالكلمة والنصيحة وجمع الشتات والعمل على رفع الضغوطات عن الشعب الليبي وتركه لتحديد مصيره واختيار ما يراه مناسبا لتسيير أموره“ بحسب تعبيره.

واعتبر منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا عمران الصغير أن عودة أنصار القذافي هي نتيجة مطلب شعبي جماهيري، موضحا أن ”كل الليبيين بعد العام 2011 يريدون بناء ليبيا ويحتاجون إلى مصالحة وطنية شاملة وهذه مشاكل يحب أن تُحل من أناس وطنيين لا من الخارج، وإن تم استبعاد هؤلاء لسنوات“.

وأوضح الصغير لـ“إرم نيوز“، أنه ”في ليبيا اليوم هناك حكومتان في الشرق وفي الغرب، وحكومة الوفاق جاءت بناء على اتفاق الصخيرات الذي كان ينص على أنه ستجري انتخابات لكن ما حصل بعد 5 سنوات أن العالم يتابع ما يجري في ليبيا من حرائق وقتل ونهب وخراب والشعب الليبي لا أمان له ولا استقرار“.

دور القبائل

وبخصوص الدور المحتمل للقبائل الليبية في الحل، أكد الناشط السياسي حسين المقرحي أنه رغم ما تعرض له النسيج الاجتماعي في ليبيا من ضربات فإنه يحظى بمكانة مهمة لدى الليبيين ولذلك يبدو الحل بيده، ومن ضمنه القبيلة إن لم تكن هي الأساس“ بحسب قوله.

ورأى منير عبدالله محمود أن ”دور القبائل اجتماعي لأن القبيلة إذا دخلت السياسة خربتها“، مضيفًا: ”نحن نعول على القبائل لأنها أساس الوحدة الاجتماعية وأساس التكافل والتضامن الاجتماعي لأن من أهداف المؤامرة التي تتعرض لها ليبيا تفتيت النسيج الاجتماعي وتمزيقه وقضيتنا اليوم هي إعادة هذا النسيج“.

وأكد عمران الصغير أن للقبائل دورا بلا شك إذا تم استبعاد التدخل الخارجي موضحا أن ”المشاكل معروفة والحل معروف فالتدخل الخارجي والمرتزقة هو الذي أربك المشهد ولم يترك لليبيين الفرصة حتى يجلسوا الى بعضهم“.

وأضاف: ”نحن نادينا بالمصالحة و بأن يكون هناك حل ليبي من خلال عقد مؤتمر تأسيسي لا يقصي أحدًا، وذلك بدعم المجتمع الدولي لإبعاد الميليشيات ووضع حد للتدخل التركي والروسي وغيره وأن نترك الفرصة لليبيين للمصالحة والجلوس إلى طاولة الحوار“.

ورأى حسين المقرحي في السياق أن ”الحل موجود في ليبيا وهو إنهاء التدخلات الخارجية وأن يتركوا الشعب الليبي يقرر مصيره بنفسه“ فيما اعتبر منير عبدالله محمود أن ”الحل هو وقف التدخل الأجنبي بكل أشكاله وإرجاع المرتزقة من حيث أتوا ورفع كل الضغوطات عن الشعب الليبي والسماح له بالتعبير عن نفسه وتحقيق أمانيه وطموحاته“.