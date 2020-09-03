كيف تحاول تركيا التغلغل في دول المغرب العربي؟

عرض تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ تطور العلاقات بين تركيا ودول المغرب العربي، بوصفها بوابة أفريقيا، وكيفية استثمار الأتراك الوضع الجيوسياسي والاقتصادي لهذه الدول لتعزيز حضورهم وفاعليتهم.

وقال التقرير إن ”الأتراك عملوا منذ عدة سنوات على تعزيز علاقاتهم مع الجزائر وتونس والرباط، ضمن استراتيجية أكثر أهمية، حيث أشرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده على عدة جبهات في المنطقة“.

القوة الناعمة

وأكد التقرير أن ”المنطقة المغاربية هي بوابة السوق الأفريقية، وموضع اهتمام خاص من أنقرة لعدة سنوات، وتتضاعف هذه الرغبة في بناء الثقة اليوم، حيث تدافع تركيا بحماس عن مصالحها وتحتاج إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى“.

وتسعى تركيا جاهدة إلى مساعدة رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، الذي تعترف الأمم المتحدة بشرعيته، للانتصار على الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتحاول أنقرة إقناع الجزائر وتونس والمغرب بشرعية أفعالها، وعدم إخراجهم من حيادهم حيال الوضع في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يتصل هاتفيا بنظيره الجزائري صبري بوقادوم كل يوم، علما أن جاويش أوغلو استقبل بوقادوم في أنقرة قبل يومين، رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ”يعمل أيضا على علاقاته مع نظرائه الجزائريين والتونسيين الجدد، ويفكر في زيارة المغرب“، بحسب التقرير.

التغلغل في تونس عبر الإخوان

وفي تفصيله وقراءته للعلاقات بين تركيا وتونس، يقول التقرير إنه ”خلال العام 2020 كان رجب طيب أردوغان مثالا يحتذى به بالنسبة للإسلاميين التونسيين“.

لكن هذا الأمر لم يكن في صالح تونس، -يقول التقرير- فمنذ مراجعة اتفاقية التجارة الحرة (سنة 2013) السارية منذ 2005، أدى إلغاء الضرائب الجمركية على بعض المنتجات الغذائية والاستهلاكية والمعدات في نهاية عام 2019، إلى عجز تجاري بلغ 913 مليون دولار مع تركيا أو ما يعادل 38.5% من خدمة الدين الخارجي التونسي، وفق التقرير.

وتكافح تونس أيضا لبيع منتجاتها وخاصة الإنتاج الزراعي في تركيا. ويقول مزارع زيتون من محافظة المهدية: ”لدينا منتجات مماثلة، بيع زيت الزيتون للأتراك أمر سخيف“، وفق قوله، منتقدا وزارة التجارة التونسية التي تسمح للمنتجات الغذائية الزراعية التركية بمنافسة الإنتاج المحلي.

ومع ذلك يؤكد التقرير أنّ المستثمرين الأتراك ليسوا مهتمين جدا بتونس، حتى أن علي أونانير، السفير التركي في تونس، يبذل جهدا لإعادة التوازن.

ويضيف التقرير، ”سيكون أمام تركيا الكثير لتفعله في ضوء الجاذبية المنخفضة لتونس للمستثمرين الأتراك؛ إذ من بين 3455 شركة أجنبية تأسست في البلاد هناك 25 شركة تركية فقط، وهي تعمل في الخدمات والتجارة الدولية والسياحة باستثمارات إجمالية قدرها 138 مليون دولار.

ويمضي التقرير قائلا: ”ترى أنقرة في تونس بابا مفتوحا أمام أفريقيا، لكنها كانت تعول على فوز انتخابي لإسلاميي النهضة لتقديم بيادقها بصراحة، غير أن الانتخابات التونسية في أكتوبر / تشرين الأول 2019 قلبت الأمور رأسا على عقب.

ولم يمنع ذلك الرئيس أردوغان من القيام بزيارة مفاجئة لقرطاج، في ديسمبر 2019، تبادل خلالها الآراء مع نظيره التونسي قيس سعيد قبل شن هجومه على المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.

وعلّق التقرير أنه ”من الصعب أن نفهم علاقة الانبهار والرفض هذه بين الأتراك والتونسيين“، ونقل عن مراقب يساري قوله: ”على المستوى السياسي تبدو محاولات أردوغان للتدخل مرتبطة بتفاعل الإسلاميين معه، وبخلاف ذلك يرضي أردوغان جاذبية التونسيين للباب العالي – أو حلم تركيا – إلى حد كبير من خلال المسلسلات التركية وخلق نوع من الحنين إلى فترة الباي“ (التي سبقت إعلان الجمهورية التونسية).

ويضيف: ”إنه جنون كبير لدرجة أن بعض المؤسسات تقدم دروسا في اللغة التركية بينما تنتشر محلات الكباب والآيس كريم جنبا إلى جنب مع متاجر الملابس ”المصنوعة في تركيا“.

ويقول زعيم سابق لاتحاد النسيج: ”لقد دمر قطاع الملابس لدينا، لكنها موضة ستنتهي“ وفق قوله.

الشريك الثاني بعد مصر

وينطلق التقرير في توصيف العلاقات التركية الجزائرية من مشهد في علاقة بالعمران، قائلا: ”يوضح ترميم مسجد كتشاوة في الجزائر من قبل وكالة التنمية التركية الدور الذي تنوي تركيا أن تلعبه في الجزائر التي كانت في يوم من الأيام ولاية عثمانية“.

أربع زيارات رسمية قام بها رجب طيب أردوغان كرئيس للوزراء (2006 و 2013)، ثم رئيسا (2014 و 2020) بالإضافة إلى توقيع اتفاقية صداقة وتعاون (2006) عززت العلاقات الثنائية ودعمت التجارة التي تصل إلى حوالي 4 مليارات دولار، ما يجعل الجزائر الشريك الثاني (بعد مصر) لتركيا في أفريقيا.

ومع ما يقرب من 800 شركة في البلاد، فإن الأتراك هم أول أرباب عمل أجانب (28000 شخص) وخارج قطاع الهيدروكربونات هم المستثمرون الأوائل (بحجم استثمارات يبلغ 3.5 مليار دولار).

ويرأس فؤاد توسيالي، قطب الصلب التركي، الذي تعمل شركته القابضة في الجزائر منذ عام 2007، الفرع المحلي لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية. ويلعب الرجل البالغ من العمر 59 عاما والمقرب من أردوغان، دورا رئيسيا على مفترق طرق الأعمال والسياسة بحسب التقرير.

الغاز الجزائري في تركيا

ويضيف التقرير: ”تركيا حاضرة بالطبع في قطاعاتها المفضلة (البناء والصلب والنسيج)، ولكن أيضا في الأغذية الزراعية والطاقة.

والجزائر هي المورد الرابع للغاز، وبالتالي فإن شركة ”سوناطراك“ مرتبطة بشركة ”بوتاس“ التركية بموجب اتفاقية تنص على التسليم السنوي لـ 5.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2024.

وتعمل الشركة الوطنية أيضا مع مجموعة ”رونيسانس“ على إنشاء مصنع للبتروكيماويات بالقرب من أضنة (جنوب تركيا)، والتي من المقرر افتتاحها في عام 2022 بتكلفة تقدّر بـ 1.4 مليار دولار.

الممرات الحالية بين تبون وأردوغان

وأكد التقرير أن التيار يمر بشكل جيد بين رئيسي الدولتين الجزائرية والتركية، اللذين التقيا لأول مرة في يناير الماضي بمناسبة مؤتمر برلين حول ليبيا.

وخلال اجتماعهما، دعا عبدالمجيد تبون أردوغان إلى الجزائر؛ وهي دعوة استجاب لها أردوغان بعد أيام قليلة.

وبحسب التقرير، فإن الجزائريين يرغبون في لعب دور الوسيط لحل النزاع في ليبيا، مشيرا إلى أنّ الجزائر تتقاسم 1000 كيلومتر من الحدود مع ليبيا؛ لذلك فهي قلقة من تداعيات الفوضى الليبية على أمنها.

علاقة حذرة

وفي حديثه عن العلاقات مع المغرب، ينقل التقرير عن أحد أقارب رجب طيب أردوغان، في تعليقه على الدعوة التي وجهها محمد السادس إلى رئيس الدولة التركي، في سبتمبر / أيلول 2019، قوله: ”يجب أن تكون الزيارة القادمة لرئيسنا إلى المغرب مهمة“، في إشارة إلى زيارة سابقة في عام 2013 لم يستقبله فيها الملك، وتجاهله رجال الأعمال المغاربة أيضا؛ ما دفعه إلى قطع إقامته.

ويقول التقرير: ”بين ملك ربما يكون قريبا جدا من الغرب في نظر أنقرة، وبين رئيس تركي، ربما يكون قريبا جدا من الإخوان المسلمين وفقا للقصر، لم تعد العلاقات إلى حالة جيدة، وإن أبدى الطرفان حرصا على تحسينها“.

ويضيف التقرير: ”ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المغرب هو البلد المغاربي الذي تمتلك أنقرة فيه أقل الصلات، فإن طول عمر حزب العدالة والتنمية في السلطة يثير بعض الإعجاب، على الأقل في صفوف نظيره التركي الذي يحمل الاسم ذاته.

ويتابع التقرير: ”لا شك في أن زيارة الرئيس أردوغان -عبر الباب الأمامي – ستتحقق في النهاية، ومن المرجح أن يساعدها موقف أنقرة في قضية الصحراء الغربية“.

ويقول مصدر دبلوماسي تركي آخر، إنّ ”تركيا تقف في صفّ المغرب، حتى لو كانت حريصة على عدم الإدلاء بتصريحات قوية من أجل تجنب غضب الجزائريين“.

وعلى صعيد التجارة، كان دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ في عام 2006 مصدر تقدم، وموضوعا لبعض الاحتكاك، وقد ارتفعت التجارة من 435 مليون دولار في 2004 إلى 2.7 مليار دولار في 2018.

وتوجد أكثر من 150 شركة تركية، توظف 8000 مغربي في المملكة، التي تمثل خط مرور مهم من قبل الخطوط الجوية التركية.

ويميل الميزان التجاري بمقدار 1.9 مليار دولار لصالح تركيا، التي تتجاوز صادراتها (الحديد والمنسوجات والمركبات الصناعية) بكثير صادرات المغرب (حامض الفوسفوريك، الأسمدة، الرصاص، الجلود)؛ ونتيجة لذلك هددت الرباط، بداية هذا العام، بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة؛ ما دفع وزير التجارة التركي روحار بيكان إلى الوعد بمراجعتها ودعوة مواطنيه للاستثمار في المغرب.