تونس.. النهضة تدرس 3 سيناريوهات حول موقفها من حكومة المشيشي

أبقت حركة النهضة، الغموض حول موقفها من حكومة المشيشي، قبل ساعات فقط من عرضها على البرلمان لنيل ثقته، وذلك في وقت أعلنت فيه عن 3 سيناريوهات للتعاطي مع جلسة منح الثقة المقرّرة يوم غد الثلاثاء.

وكشف عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام في حركة النهضة محمد خليل البرعومي أن اجتماع مجلس الشورى ( أعلى مؤسسة في الحركة) سيناقش الاثنين خيار دعم الحكومة من عدمه، وسيتم حسم الموقف بالتصويت.

وأكد القيادي في حركة النهضة محمد القوماني لـ“إرم نيوز“، أن اتجاه التصويت لم يحسم داخل الحركة، مضيفا أن رئيس الحركة راشد الغنوشي سيقدم تقريرا للتحركات السياسية الأخيرة في الفترة الفاصلة بين اعلان تركيبة الحكومة و انعقاد مجلس شورى النهضة، وأنه سيتم اثره التصويت.

و أضاف القوماني أن مجلس شورى النهضة سيدرس السير الذاتية لأعضاء الحكومة المقترحين، وسيقدر وفقها موقفها الحاسم، الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه مساء الاثنين.

ويتداول عدد من القيادات في حركة النهضة ثلاثة سيناريوهات ممكنة لاتجاهات التصويت، و لا يوجد موقف واحد داخل الحركة الإسلاميّة بخصوص الموقف من الحكومة الجديدة المقترحة.

و أفادت مصادر قياديّة في النهضة لـ“إرم نيوز“، أنّه يوجد شق داخل الحركة يدفع في اتجاه تزكية الحكومة بعدد محدود من النواب، لضمان مرورها دون أن تكون النهضة داعما رئيسيا لها.

ورجح عضو مجلس شورى حركة النهضة حمدي الزواري لـ“إرم نيوز“،أن يصوت لصالح الحكومة 25 نائبا من الحزب من أصل 54 .

ويدفع شق آخر داخل الحركة الإسلامية نحو تبني فكرة تزكية الحكومة، أملا في أن يجري المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي تعديلا وشيكا في تركيبة حكومته، ويتزعم هذا الموقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .

في حين يدفع الشق الثالث داخل حركة النهضة باتّجاه إسقاط الحكومة و الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد تعيد مبادرة تشكيل الحكومة إلى حركة النهضة.

و قالت عضو مجلس شورى حركة النهضة سناء المرسني إن “ من يصوت لصالح حكومة هشام المشيشي فإن هذه الحكومة حكومته ويتحمل نتائجها مهما كانت“، وفق قولها.