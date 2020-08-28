ليبيا.. توسع دائرة الاحتجاجات وسط تلويح بانتفاضة شاملة

توسعت دائرة المظاهرات والاحتجاجات التي يقودها شباب ليبيا إلى مناطق واسعة بالعاصمة طرابلس و جنوبها، في سبها والجميل وغيرها، وسط تهديدات بانتفاضة واسعة للإطاحة بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وأكد شهود عيان لـ ”إرم نيوز“ من العاصمة طرابلس أنّ المظاهرات ستتواصل رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع وصول المتظاهرين إلى الميادين الكبرى وتنسيق التحركات فيما بينهم استعدادا لمظاهرة مليونية حاشدة للإطاحة بهذه الحكومة.

وأضافوا أنّ التحركات تجري على أوسع نطاق والتنسيق متواصل لإعلان انتفاضة شاملة للإطاحة بحكومة السراج، التي تواجه اتهامات بالفساد وتبديد أموال الشعب الليبي وخوض حروب ومعارك واستقدام مرتزقة لقتل الليبيين بمقابل مادي من مال الليبيين، بحسب تعبيرهم.

وأكّد عدد من الشباب المتظاهرين أنّ هذه التحركات جاءت للتعبير عن سخط الليبيين من تردي الخدمات والانقطاع المتواصل للكهرباء وضعف السيولة المالية واستفحال الفساد مقابل عدم قيام الحكومة بأيّ ردة فعل للتصدي لهذا الوضع المتدهور، مؤكدين أنّ ”هذه الحكومة نالت حظها والوقت الكافي لتقديم ما لديها خدمة للشعب الليبي، لكنها أثبتت عجزها وفشلها وتبين أنّ الميليشيات هي الحاكم الحقيقي لليبيا، مشددين على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر بعد اليوم“، بحسب قولهم.

وأكدت وسائل إعلام محلية الجمعة خروج حشود شبابية بالعاصمة، طرابلس، و مدينة سبها للتظاهر احتجاجا على الفساد والأوضاع المتردية وتغول المليشيات المسلحة.

وقالت المصادر ذاتها إن حشودا شبابية تظاهرت بمدينة الجميل للتنديد بالأوضاع المعيشية المتردية والفساد في ليبيا.

وأضافت المصادر أنّه في المقابل تولّت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق احتلال تقاطعات الطرق والشوارع في طرابلس في محاولة لقمع الاحتجاجات غربي ليبيا اعتراضا على ما وصفوها بـ“سياسات حكومة الإخوان“.

وأوضحت المصادر أنّ الميليشيات المتحالفة مع حكومة فائز السراج أغلقت منافذ العاصمة الرئيسية، وأقامت نقاط تفتيش صارمة فيها للتصدي لمحاولات المحتجين الوصول إلى العاصمة من اتجاهات متفرقة تلبية لدعوات الاحتجاج في مليونية إسقاط السراج التي كانت مقررة الجمعة.

ومع تواصل الاحتجاجات الغاضبة طالب حراك همة الشباب، الذي يقود التحركات، بإطلاق فوري للمعتقلين قسرا لدى المليشيات المسلحة، والتحقيق في واقعة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل.

وطالب الحراك، الجمعة، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” بتنحي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ودعا الحراك في بيانه إلى فتح الموانئ النفطية بشكل فوري وعاجل واستبعاد كل الفاعلين على

الساحة السياسية الآن، ومحاسبة كل الفاسدين وكل من أهدر المال العام، وإخراج المرتزقة من البلاد من الجنسيات كافة، وتفكيك جميع المليشيات المسلحة وتوحيد مؤسسات الدولة.