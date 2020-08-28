تونس.. "صراع الصلاحيات" يحتدم وينذر بأزمة سياسية غير مسبوقة

تشهد تونس نزاعا غير مسبوق بين عدد من سلطات البلاد، ما أثار مخاوف من تداعيات كبيرة محتملة قد تزيد في تعميق الأزمة في البلاد، وتهدد بتقويض تجربتها الديمقراطية.

ويتعلق الأمر بالصراعات الأخيرة التي تعيشها مؤسسات الحكم في البلاد، كان آخر حلقاتها تدخل رئيس الدولة قيس سعيد لإرجاع وزير الثقافة المقترح وليد الزيدي، بعد ساعات قليلة من قرار رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي تغييره.

وكذلك رفض شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الرضوخ لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ بإقالته، فضلا عن النزاع المستمر للصلاحيات بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الدولة قيس سعيد.

نظام سياسي هجين

وساهم نظام الحكم في تونس، منذ المصادقة على دستور البلاد يوم 27 كانون الثاني/ يناير 2014 في تنامي الصراعات بين مكونات السلطة بشكل متواتر ولافت.

وقال الباحث في القانون الدستوري، عطيل الماجري، إن النظام البرلماني المعتمد في تونس، والقائم على توزيع السلطات على عدة أطراف أدى إلى حالة من عدم الاستقرار وتسبب في حدوث صراعات قد لا تنتهي قريبا.

و أوضح الماجري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”النظام البرلماني في تونس، يخالف باقي الأنظمة البرلمانية في العالم، ويفرق صلاحيات الحكم بشكل عبثي، فرئيس الوزراء يتم تعيينه من قبل رئيس البلاد، بينما يخضع باقي فريقه الوزاري إلى ضرورة تزكية البرلمان“.

واعتبر أن ”الرئاسات الثلاث“ في الدولة وهي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، يريد كل منهم الحكم والتغول من خلال الاستفراد بالحكم، ما يؤدي إلى إضعاف السلطة من خلال الصراعات المحتدمة.

تصادم الطموحات

من جانبه، رأى المحلل السياسي الصغير القيزاني أن تنازع الصلاحيات في البلاد لا يتعلق بطبيعة النظام السياسي، بل يتصل أساسا بطبيعة الحاكمين الذين تتغير معهم النظرة إلى الحكم.

واعتبر ”القيزاني“، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن فترة الحكم الممتدة في تونس بين سنتي 2014 و2019 اتسمت بما سمي حينها بـ“التوافق“، وتبادل المصالح بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وحركة النهضة الإسلامية من خلال اتفاق رسمي لتقاسم السلطات.

وأفاد أن منظومة الحكم الحالية مختلفة عن سابقتها، وتسعى فيها حركة النهضة إلى تعزيز تموقعها لاسيما في ظل تراجع الإسلام السياسي في العالم، و ذلك في تعارض مع مخطط رئيس الدولة قيس سعيد الطامح الى إرساء نظام جماهيري يقطع كليا مع الأحزاب السياسية.

واعتبر ”القيزاني“ أن ما وصفه بـ“تصادم الطموحات“ سبب صراعات مستمرة على السلطة.

ورجح الصغير القيزاني استمرار الصراعات بين مؤسسات الدولة في ظل عجز البرلمان عن إرساء المحكمة الدستورية التي من صلاحياتها البت في النزاعات القائمة بين اصحاب السلطة في البلاد.

وتضمن دستور 2014 توصية بإحداث هيئة قضائية عليا في ظرف سنة، تسمى المحكمة الدستورية، مكونة من 12 عضوا ينتخب ثلثهم البرلمان ويعين الباقي مناصفة من قبل رئيس الدولة و المجلس الأعلى للقضاء، وتبت في نزاعات السلطة، غير أن غياب التوافق داخل البرلمان أفشل قيام هذه المؤسسة الدستورية.

ويأتي تصاعد الصراعات على السلطة في تونس في ظرف متأزم متسم بتعمق تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وفق متابعين للشأن السياسي.

واعتبر الناشط السياسي المنتمي سابقا الى حزب نداء تونس كريم بورزمة، أن التونسيين سئموا الصراعات المتكررة على السلطة.

و أضاف بورزمة، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن الصراعات المحتدمة على السلطة تنذر بانهيار مـؤسسات الحكم في البلاد، وتهدد بمخاطر حقيقية على واقع التونسيين الذين يتطلعون إلى تحقيق منجز في الملفين الاقتصادي والاجتماعي.

ورأى بورزمة أن صراع النخبة السياسية على الحكم، يعمق فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويرفع من درجات مخاطر العزوف عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأشار الى أن صراعات الحكم تغذي استقطابات متعددة بين الأوساط الشعبية، وتزيد في تقسيم التونسيين، وتنذر بفتنة، والتراجع في تجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد.