المغرب: ليس لدينا أجندة في ليبيا.. والتدخلات الأجنبية تعقد الأزمة

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده ليس لديها أجندة في الأزمة الليبية، وترفض التدخلات الأجنبية.

جاء تصريح بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس عقب مباحثاته مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز.

وقال الوزير المغربي، إن ”رؤية بلاده لإنهاء الأزمة الليبية، تتمثل في الاعتماد على الحل السياسي عبر فترة انتقالية تتلوها انتخابات لحسم مسألة الشرعية“، معتبراً أن الأمم المتحدة ”هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية“.

وشدد على ”خطورة التواجد العسكري في ليبيا وتداعياته على دول المنطقة“، مؤكدا أن ”الحل لا يمكن أن يكون إلا سلميا، لأن الخيارات العسكرية خلفت الدمار“.

ورأى أن ”التدخلات والمبادرات الأجنبية، تعقد الوضع، وتخلق مشاكل أكثر في الأزمة الليبية“.

وتابع أن المغرب ”ليس له أجندة في الأزمة الليبية، وإنما له رغبة صادقة لمساعدة الإخوة الليبيين على الدخول في نقاش لإيجاد حل لهذه الأزمة“، مؤكدا أن المغرب ”مستعد لمواكبة الجهود الأممية للوصول إلى الحل“.

وقال إن ”استقرار ليبيا من استقرار شمال أفريقيا، وسيساهم في دعم الاستقرار في منطقة الساحل ومنطقة البحر الأبيض المتوسط“.

وتزور ويليامز، المغرب، في إطار مشاورات تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.