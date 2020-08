ليبيا.. "العفو الدولية" تطالب بتحقيق "شامل" في استخدام القوة ضد المتظاهرين

طالبت منظمة العفو الدولية، حكومة الوفاق، بإجراء تحقيق ”سريع وشامل ومستقل“ ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وأكدت المنظمة في بيان لها، على ضرورة ”أن توفر حكومة الوفاق، الحماية للمتظاهرين السلميين بمدن غرب ليبيا خصوصا في العاصمة طرابلس“، والذين يحتجون على تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

وشدد البيان على ضرورة أن تكفل حكومة الوفاق ”الحق للمواطنين في الاحتجاج السلمي، وحماية المتظاهرين ممن يطلقون النار عليهم، ومعالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس للنزول إلى الشوارع“.

وأشار منظمة العفو إلى أن ”رجالا مجهولين يرتدون ملابس عسكرية مموهة، أطلقوا النار على الحشود دون سابق إنذار، مستخدمين بنادق من طراز AK، وبنادق محمولة على شاحنات“.

■#طرابلس

منذ قليل من قلب #طرابلس جزء من الرماية بالرصاص الحي من قبل المرتزقة السوريين بأوامر من الاتراك ومليشيات مصراته لترهيب حشود الشباب المتظاهرين الغاضبين وتفرقتهم بالقوة

The defenseless demonstrators in Tripoli hit with live bullets by the Syrian and Turkish mercenaries pic.twitter.com/O69J54onZI

— فرج ترهوني (@9CZb0iBhtjUZFJu) August 26, 2020