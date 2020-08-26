عقب وعيد الوفاق وإعلان الحظر.. إطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين في طرابلس

نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن شهود عيان أن ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق أطلقت الرصاص لتفريق المتظاهرين في طرابلس، فيما تحاصر بعضهم بشوارع العاصمة.

وتستمر التظاهرات في العاصمة الليبية في عدة أحياء وشوارع، رغم تهديد داخلية الوفاق باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتظاهرين، وإصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج قرارا يقضي بفرض حالة منع التجول بشكل تام على مدار اليوم، ولمدة 4 أيام متتالية.

وبحسب مصدر في حراك ”همة شباب“ المشارك في التظاهرات، فإن السراج منح في اجتماع اليوم ما يُمكن أن نسميه الضوء الأخضر لقمع المتظاهرين بعدة حجج، منها عدم امتلاك المحتجين تصريحات من الجهات الرسمية، وكذلك اختراق حظر التجوال.

وأشار عضو حراك ”همة شباب“ منير الخالدي إلى أن فايز السراج عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعا بعدة قادة من الميليشيات، منهم أسامة الجويلي وعماد الطرابلسي ولطفي الحراري ومحمد الحداد وإبراهيم الشقف وباسط مروان، وتمت في الاجتماع مناقشة الأساليب التي يُمكن بها إيقاف المظاهرات والسيطرة على المحتجين.

وقال الخالدي في تصريح لـ“إرم نيوز“: إن عدة قيادات من ميليشيات طرابلس أبدت استعدادها لحماية المتظاهرين حتى لو دخلوا في صدام ضد الميليشيات الأخرى، خصوصا بعد التحذيرات التي وجهها القيادي في ميليشيات مصراته ”بن غربية ”، والتي أشار فيها إلى أنه سيحرق ميدان طرابلس بمن فيه إن لم يتوقف التظاهر.

وأوضح الخالدي بأن شباب الحراك طلبوا عدم تدخل أية قوة مسلحة معهم؛ لأنهم حراك سلمي لا يستهدف التخريب أو الدخول في أعمال عنف.

وأضاف الخالدي بأن شبكات المحمول المملوكة للدولة الليبية أرسلت عبر خدمة الرسائل النصية رسالة يتضح من صياغتها أنها موجهة إلى المتظاهرين، تحذر من أن ”التعدي على أملاك الدولة بجميع أنواعها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وحق الدولة لا يسقط بالتقادم“.