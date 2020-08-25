من هو عثمان الجرندي وزير خارجية تونس الجديد؟

أسند رئيس الحكومة التونسية المكلّف، هشام المشيشي، حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي، الذي كان يشغل منذ بداية ديسمبر الماضي منصب مستشار للرئيس قيس سعيد.

و عثمان الجرندي الذي ولد و نشأ في منطقة حمام الأنف،جنوب العاصمة التونسيّة، هو سياسي ودبلوماسي شغل منصب وزير الشؤون الخارجية بين 2013 و2014 في ما تسمّى ”حكومة الترويكا“ التي ترأستها حركة النهضة التي ترأسها آنذاك علي العريّض.

وانتمى الجرندي إلى السلك الدبلوماسي منذ 1979 وعمل بين 1981 و1988 كسكرتير أول لسفارة تونس في الكويت ثم كمستشار في الوزارة الخارجية وفي عام 1990 عين في البعثة التونسية في الأمم المتحدة .

و في عام 1994 سمّي سفيرا في نيجيريا ثم تولى منصب مدير في الوزارة مكلفا بالشأن الإفريقي (1998)، قبل أن يعيّن نائبا لممثل تونس في الأمم المتحدة العام 2000، فسفيرا في كوريا الجنوبية العام 2002 ثم في الأردن العام 2010 تخللها توليه خطة مدير عام للمؤتمرات والنّدوات الدّولية بالوزارة العام 2005.

بعد الثورة التونسية عمل كمندوب دائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بين أغسطس 2011 ونوفمبر 2012 وفي 8 مارس العام 2013 عين كوزير للشؤون الخارجية في حكومة علي العريض خلفا لرفيق عبد السلام في إطار تحييد وزارات السيادة.