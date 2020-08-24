الفخفاخ يقيل رئيسي "شهداء الثورة" و"مكافحة الإرهاب"

قرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، إلياس الفخفاخ، مساء الاثنين، إقالة رئيسة الهيئة العامّة ل“شهداء و جرحى الثورة، و رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، رشاد بالطيب، و ذلك بعد ساعات فقط من إقالة رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب.

و أكّدت يمينة الزغلامي النائبة عن كتلة حركة النهضة ونائبة رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة في تونس، أن الفخاخ أقال رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة اَمال المستوري.

وأضافت الزغلامي في تدوينة على ”فيسبوك“ أن الفخفاخ اقترح العضو بهيئة الحقيقة والكرامة حياة الورتاني لخلافة المستوري.

من جهة أخرى، أقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، أيضا رئيس لجنة مكافحة الإرهاب رشاد بالطيب ، المعين من قبل رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والذي كان مقترحا لوزارة الداخلية خلال مشاورات تشكيل حكومة الفخفاخ وكان وقتها مديرا عاما للأمن الوطني.

و في وقت سابق من يوم الاثنين،أقدم الفخفاخ على إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب.

ورجحت مصادر من هيئة مكافحة الفساد، أن تكون إقالة شوقي الطبيب في إطار تصفية حسابات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، ورئيس الهيئة، على خلفية تأكيد شوقي الطبيب لـ ”شبهة تضارب المصالح“ التي كانت سببا مباشرا في سقوط الحكومة التونسية.