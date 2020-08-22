صحف عالمية: مصير "برلين" يثير الشكوك حول نجاح الهدنة بليبيا.. وبوتين متهم رئيسي في محاولة اغتيال زعيم المعارضة

تناولت صحف عالمية صادرة صباح اليوم السبت العديد من القضايا، والتي جاء في مقدمتها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ومحاولة اغتيال زعيم المعارضة في روسيا.

موقف حفتر يحدد مصير الهدنة في ليبيا

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن الحكومتين المتصارعتين في ليبيا أعلنتا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في خطوة لتهدئة التوترات التي كانت تهدد بإقحام تركيا ومصر وروسيا وقوى إقليمية أخرى في صراع أوسع نطاقاً.

وأضافت: ”الهدنة التي تم إعلانها بشكل منفصل من جانب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، جاءت بعد أسابيع من الضغط الدبلوماسي من جانب الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى، طالبت بالهدنة. تركيا وروسيا، وكلاهما تدعم أطرافاً مختلفة في الصراع، وافقتا أيضاً على مواصلة المباحثات من أجل وقف العنف“.

وتابعت: ”جاء الضغط من الدول الكبرى في ظل الحشد الذي قامت به الأطراف المتصارعة حول سرت، استعداداً للمعركة من أجل السيطرة على المدينة الساحلية، والميناء الاستراتيجي لتصدير النفط“.

وأشارت إلى أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر والقوات المسلحة الليبية لم يعلقا على اتفاق الهدنة حتى الآن، حيث جاء إعلان الاتفاق من جانب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أحد حلفاء حفتر في شرق ليبيا.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن الفصائل الليبية تواجه طريقاً شاقاً للوصول إلى حل للقضايا الأكثر عمقاً في الصراع.

ونقلت عن ”جليل هرشاوي“، خبير الشئون الليبية في ”المعهد الهولندي للعلاقات الدولية“، قوله: ”الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من ورقة. يمكن النظر إلى هذا الاتفاق بوصفه نقطة انطلاق لمرحلة أكثر صعوبة، وربما تكون إيجابية وبطيئة في نفس الوقت، ولكن يمكن الاحتفاء به بوصفه أنباء جيدة“.

ليبيا تنتظر طريقاً شاقاً لحل القضايا الأكثر عمقاً

وفي نفس السياق، وصفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بأنه ”آمال بعيدة عن الواقع“.

وأضافت في تحليل إخباري: ”إعلان الهدنة يمثل تطوراً إيجابياً نادراً في صراع فوضوي مبتلى بالتدخل الخارجي. ولكن هناك الكثير من الشكوك المحيطة به“.

وتابعت: ”حذّر محللون من أنه مثلما حدث في مؤتمر برلين الذي عُقد في يناير الماضي لإخراج ليبيا من المستنقع السياسي والعسكري، فإن فرص نجاح الهدنة ربما تكون موضع شكوك عميقة“.

ونقلت عن ”ولفرام لاشير“، خبير الملف الليبي في المعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، قوله: ”لست متأكداً من إمكانية تسمية هذا الأمر بأنه تقدّم سياسي. حتى الآن فإنها مجرد بيانات تحمل الكثير من المحاذير والشروط والآمال غير الواقعية“.

من جانبه، قال طارق الميغريسي، محلل الشئون الليبية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: ”إنه إنجاز رائع أن توافق مصر وليبيا على شيء، ولكن الهدنة التي تم إعلانها يوم الجمعة سيكون لها تأثير محدود على أرض الواقع، لأن الخطوط الأمامية على جبهة سرت كانت هادئة منذ أسابيع“.

وأضاف الميغريسي: ”فرص النجاح الدبلوماسي ستعتمد جزئياً على حفتر، رغم أنها مفاجأة سارة، إلا أنه لا تغير شيئاً في الواقع، ولكنها تمهد الطريق أمام مفاوضات في المستقبل“.

هل تواطأ بوتين في محاولة اغتيال زعيم المعارضة؟

قالت صحيفة ”تايمز“ إن محاولة اغتيال زعيم المعارضة الروسية ”أليكسي نافالني“ من خلال دسّ السم له، أثارت موجة من التكهنات حول الرأس المدبر لهذا الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أليكسي نافالني لم يكن دبلوماسياً على الإطلاق في اختيار كلماته، في عدد لا يمكن حصره من المدونات والفيديوهات والتعليقات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان دائماً يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفاءه بأنهم لصوص وكاذبون.

وأضافت: ”ولذلك، فإن هنا استنتاجًا مغريًا بأن الأمر الصادر لإلحاق الضرر بصحته أو حتى اغتياله صدر من الكرملين، وفي رواية على طريقة أفلام هوليوود، فإن اثنين من البلطجية الذين يرتديان ملابس رسمية يسيران في طريق مفروش بالسجاد لتلقي تعليمات من الرئيس، يقول أنصار هذه النظرية إن هجوماً على شخصية بارزة مثل ”نافالني“ لا يمكن أن يتم دون دعم مباشر من القيادة العليا. وفقاً لهذا التقدير، فإنه سيكون أمرا محفوفا بالمخاطر تخطي الرئيس بوتين والتسبب في مفاجأة محرجة“.

ومضت تقول: ”ولكن المراقبين ذوي النظرة الثاقبة لروسيا الحديثة يرون أن هذا افتراض خاطئ، يقولون إن الأجهزة الأمنية ربما تكون تحركت دون الحصول على موافقة رسمية، وأن بوتين نفسه سيشعر بالحرج نتيجة اغتيال شخصية بارزة مثل أليكسي نافالني، ولكن في نفس الوقت فإن هناك الكثير من المتطوعين المحبين لوطنهم، ومعظمهم خارج عن السيطرة، من الممكن أن يحاولوا شنّ مثل هذا الهجوم، ويتصورون أنهم يقدّمون خدمة للدولة“.

وتابعت: ”عندما اغتيل بوريس نيمتسوف، نائب رئيس الوزراء الأسبق في الميدان الأحمر عام 2015، قيل إن بوتين فوجئ بذلك، وكان غاضباً. ولكنه لم يتحرك ضد السلطات الموالية للكرملين في الشيشان، بعد اكتشاف أن منفذ عملية الاغتيال والمتواطئين معه كانوا من ميليشيات تابعة للحكومة المحلية في المنطقة“.

وأردفت: ”يشير ذلك إلى أمر شرير مثل حملة الاغتيالات الحكومية، وهو الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم“.