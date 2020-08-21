21 أغسطس

ليبيا.. "مليشيات الوفاق" تفرق محتجين في مدينة الزاوية بالرصاص الحي (صور وفيديو)

ليبيا.. "مليشيات الوفاق" تفرق محتجي...

أطلقت مليشيا تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، الرصاص الحي، لتفريق متظاهرين تجمعوا في مدينة الزاوية، مساء الخميس، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية. وقالت مصادر

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

أطلقت مليشيا تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، الرصاص الحي، لتفريق متظاهرين تجمعوا في مدينة الزاوية، مساء الخميس، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.

وقالت مصادر محلية من مدينة الزاوية لـ“إرم نيوز“، إن ”أكثر من 100 متظاهر أغلقوا الطريق بالإطارات المشتعلة قرب سيمافرو الضمان للتعبير عن غضبهم من تردي الوضع المعيشي لليبيين، والخدمات، وانقطاع التيار الكهربائي“.

وأشار المتظاهرون، إلى أن ”الأوضاع المعيشية للمرتزقة السوريين، باتت أفضل من أوضاعهم“، وذلك بعد تداول صور لرئيس ما يسمى ”المجلس الأعلى للدولة“ خالد المشري، وهو يدفع رواتب مرتزقة سوريين بالدولار لضابط ارتباط تركي، بحسب ما ذكر ناشطون تداولوا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتظاهرون: ”رواتب المرتزقة السوريين تسدد بالدولار، فيما نعاني نحن الأمرين“.

2020-08-mk-1


وفرقت مليشيا مسلحة بقيادة محمد بحرون (الفار) التابع لوزارة داخلية حكومة الوفاق، المتظاهرين، بإطلاق الرصاص في الهواء، مما اضطر المحتجون إلى وقف فعاليتهم ومغادرة المكان.

من جانبهم، قال ناشطون على ”تويتر“، إن عناصر مليشيا الفار، أطلقوا الرصاص على المتظاهرين وليس في الهواء فقط.