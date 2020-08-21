ليبيا.. "مليشيات الوفاق" تفرق محتجين في مدينة الزاوية بالرصاص الحي (صور وفيديو)

أطلقت مليشيا تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، الرصاص الحي، لتفريق متظاهرين تجمعوا في مدينة الزاوية، مساء الخميس، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.

وقالت مصادر محلية من مدينة الزاوية لـ“إرم نيوز“، إن ”أكثر من 100 متظاهر أغلقوا الطريق بالإطارات المشتعلة قرب سيمافرو الضمان للتعبير عن غضبهم من تردي الوضع المعيشي لليبيين، والخدمات، وانقطاع التيار الكهربائي“.

#الزاوية

فـيـديـو لاحـد الـمتـظاهـرين بمدينة الـزاويـة نـهاية الـفـيـديـو رائعة و الله 😂 pic.twitter.com/zmY3BC7CMe — الــســيــف الــقــاطــع (@Aldamoh_201112) August 20, 2020

وأشار المتظاهرون، إلى أن ”الأوضاع المعيشية للمرتزقة السوريين، باتت أفضل من أوضاعهم“، وذلك بعد تداول صور لرئيس ما يسمى ”المجلس الأعلى للدولة“ خالد المشري، وهو يدفع رواتب مرتزقة سوريين بالدولار لضابط ارتباط تركي، بحسب ما ذكر ناشطون تداولوا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتظاهرون: ”رواتب المرتزقة السوريين تسدد بالدولار، فيما نعاني نحن الأمرين“.



وفرقت مليشيا مسلحة بقيادة محمد بحرون (الفار) التابع لوزارة داخلية حكومة الوفاق، المتظاهرين، بإطلاق الرصاص في الهواء، مما اضطر المحتجون إلى وقف فعاليتهم ومغادرة المكان.

من جانبهم، قال ناشطون على ”تويتر“، إن عناصر مليشيا الفار، أطلقوا الرصاص على المتظاهرين وليس في الهواء فقط.

عاجل | تجدد الإحتجاجات بمختلف مناطق مدينة #الزاوية منها ( #قمودة ، #اشارة عمر ، جزيرة #الريحانة ، السيدة #زينب ، اسبان ، الطريق الساحلي ) وصولا الى شارع جمال #عبدالناصر وسط المدينة بعد إطلاق #الرصاص على المتظاهرين ضد تدني اوضاع #المعيشة من قبل مسلحين تابعين لداخلية الوفاق #ليبيا pic.twitter.com/eWjS9r5Msy — كرامة الوطن (@Krama_elwatan) August 20, 2020

#الزاويه

لحظة استهداف الشباب المتظاهرين في سيمافرو الضمان بالرصاص قبل قليل

وصرخة شاب عالق والله #انموتوا_على_خاطر_ليبيا pic.twitter.com/I1gVXq1ZJy — LIONESS. CROES✌أم الأسد البطل الحر الشجاع (@croes_lioness) August 20, 2020