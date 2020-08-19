قيس سعيد معلقًا على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: نحترم إرادة الدول وهناك من يندد وهو موضع تنديد في السابق‎

قال رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، إن موقف بلاده ثابت من الحق الفلسطيني، معبرًا عن احترامه لحرية الدول في اختياراتها، وعدم التدخل فيها، وذلك تعليقًا على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

ولفت قيس سعيّد لدى استقباله سفير فلسطين في تونس هايل الفاهوم، إلى أنه“من المفارقات اليوم أن هناك من يندد، وفي نفس الوقت كان موضوع تنديد في السابق“.

قيس سعيد معلقا على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: نحترم إرادة الدول وهناك من يندد وهو كان موضع تنديد في السابق قيس سعيد معلقا على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: نحترم إرادة الدول وهناك من يندد وهو كان موضع تنديد في السابق Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Wednesday, August 19, 2020

وهاجم الرئيس التونسي هؤلاء دون أن يسميهم، قائلًا:“لا أعرف ما هي المواقف التي يتخذونها، وما هي الأقدام التي يرقصون عليها“.

ويرجح أن يكون قيس سعيّد يقصد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ندد باتفاق الإمارات وإسرائيل، في حين تقيم أنقرة علاقات وطيدة دبلوماسيًا واقتصاديًا مع تل أبيب.