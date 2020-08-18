احتجاجات حاشدة ضد الطبوبي.. انقسامات غير مسبوقة تضرب أكبر نقابة في تونس (فيديو)

يشهد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، انقسامات غير مسبوقة وتحركات لافتة لمجموعة من النقابيين، قالت إنها تهدف إلى التصدي لتيار داخل المنظمة يسعى إلى السيطرة عليها والتمديد للأمين العام الحالي نور الدين الطبوبي.

ونفذت مجموعة من النقابيين اختارت لنفسها تسمية ”لقاء القوى النقابية الديمقراطية“، الثلاثاء، تحركات احتجاجية بالساحة الرئيسية أمام مقر اتحاد الشغل (ساحة محمد علي)؛ للتنديد بما اعتبرته ”مسار الانقلاب على الفصل 20 من القانون الأساسي لاتحاد الشغل عبر عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.

وأظهر فيديو نشرته صفحة النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد، المحتجين وهم يرددون شعارات: ”يا حشاد (الأمين العام الراحل لاتحاد الشغل) شوف شوف الانقلاب بالمكشوف“، و ”يا حشاد يا شهيد لا تنقيح ولا تمديد“، و“شادين شادين (متمسكون) بالفصل 20″، و“الاتحاد في أمان لا انقلاب ولا إخوان“، وذلك في إشارة إلى رفضهم تنقيح الفصل 20 الذي يحدد المدة النيابية لأعضاء المكتب التنفيذي بفترتين نيابيتين.

في السياق، أكد نبيل الحمروني عضو التنسيقية الوطنية للقاء القوى النقابية الديمقراطية في تصريح إعلامي لإذاعة ”موزاييك“، أن ”الوقفة الاحتجاجية جاءت إثر دعوة من لقاء القوى النقابية الديمقراطية للاحتجاج على قرار من المزمع تمريره في علاقة بالفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد“، معتبرا أنه ”انقلاب مفضوح يعبر عن رغبة القيادة الحالية في التمديد والتوريث“.

وقال الحمروني إنه ”ستكون لتمرير هذا القرار تداعيات خطيرة على حاضر ومستقبل الحركة النقابية، خاصة في هذه الفترة التي تتميز بالهجمة الشرسة على حقوق العمال، مؤكدا استعدادهم لخوض المعركة من أجل إسقاط هذا المشروع.

التفاف على الديمقراطية

إزاء ذلك، قالت مصادر من ”لقاء القوى النقابية الديمقراطية“ لـ ”إرم نيوز“، إنّ ”هذا التجمع العمّالي يهدف إلى تحذير الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، من مغبة الدفع نحو إرجاء المؤتمر الوطني للمنظمة النقابية المقرر في ربيع 2021 أو إفراغه من بعده الانتخابي؛ لأن ذلك يمثل التفافا على الديمقراطية وخاصة على ما أقره مؤتمر طبرقة في 2011 من مبدأ التداول على المسؤوليات صلب المكتب التنفيذي من خلال منع التمتع بأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين داخل المكتب التنفيذي“.

وأوضحت أنّ ”هذه الأحكام تمّ إقرارها في الفصل 20 للنظام الداخلي، وكانت السبب في ابتعاد الأمين العام السابق حسين العباسي عن المسؤولية الأولى في الاتحاد، خلال مؤتمر العام 2015“.

وتابعت المصادر أنه ”يبدو أن مقربين من الأمين العام الحالي نورالدين الطبوبي أخذوا في التحرك بمباركة منه من أجل الدعوة لتعديل الفصل 20 من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، بما يتيح له إمكانية البقاء على رأس المنظمة النقابية رغم أنه قد استنفد حقه في البقاء بالمكتب التنفيذي الذي التحق به عقب مؤتمر طبرقة 2011 كأمين عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي قبل أن يتولى في أعقاب مؤتمر سنة 2015 المسؤولية الأولى في المنظمة“.

وينص الفصل 20 على أن أعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما حدد نفس الفصل في نقطته الأولى تركيبة المكتب التنفيذي الوطني بـ 15 عضوا، وأن لا يتجاوز عدد المتقاعدين فيهم أربعة أعضاء“.

وتسعى مجموعة من قيادات المنظمة النقابية إلى تعديل هذا الفصل وفتح الباب أمام عضوية المكتب التنفيذي والأمانة العامة للاتحاد لأكثر من فترتين؛ ما يعني التمديد للمكتب التنفيذي الحالي بقيادة الأمين العام نور الدين الطبوبي.

وتتمسك مجموعة أخرى داخل اتحاد الشغل بضرورة الإبقاء على الصيغة الأصلية لهذا الفصل، خاصة بعد أن أحدث هذا الفصل جدلا واسعا أثناء المؤتمر السابق للاتحاد في يناير/كانون الثاني 2017.