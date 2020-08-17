خلال زيارته طرابلس.. وزير خارجية ألمانيا يحذر من "هدوء خادع" في ليبيا

المصدر: ا ف ب

حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال زيارته العاصمة الليبية طرابلس اليوم الإثنين، من ”هدوء خادع“ يسود حاليا البلد الغارق في الفوضى، وذلك منذ توقف المعارك في محيط سرت، مسقط رأس الزعيم الراحل معمر القذافي.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة في طرابلس، قال الوزير ماس، الذي بذلت حكومته جهود وساطة لإرساء السلام في ليبيا، إن ”القوى الخارجية تواصل تسليح البلاد على نطاق واسع“. مضيفا ”نشهد حاليا هدوءا خادعا في ليبيا“.

وأكد الوزير الألماني، أن ”الطرفين وحلفاءهما الدوليين يواصلون تسليح البلد ويتشبثون بشروطهم المسبقة لوقف إطلاق النار“، داعيا إلى إيجاد سبل للخروج من ”هذا الوضع البالغ الخطورة“.

وأعلن ماس تأييد بلاده مقترحا أمميا لإقامة ”منطقة منزوعة السلاح حول سرت“، مشيرا إلى أنه ناقش هذا الاقتراح مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأكد الوزير الألماني ”أن من يشاركون في المسار السياسي سيكون لهم مكان في مستقبل ليبيا“.

من جهته، جدد وزير خارجية حكومة الوفاق، خلال المؤتمر الصحفي، رفضه عملية ”إيريني“ البحرية، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ قرار حظر التسليح الأممي على ليبيا.