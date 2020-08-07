"أعيان ليبيا": المقترح الأمريكي بشأن سرت والجفرة غير منطقي.. والحل بتشكيل حكومة جديدة

قال رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا السنوسي الحليق، إن الحل الأمثل لإخراج ليبيا من أزمتها ومن حلقة الصراع الراهن، يكمن في تشكيل حكومة وطنية جديدة، مشيرًا إلى إن الباب مفتوح لأي مبادرات سياسية، لحل أزمة البلاد.

وأضاف الحليق في تصريحات صحفية، أنه ”من غير المنطقي الحديث عن منطقة منزوعة السلاح في ظل وجود قوات أجنبية على الأرض الليبية“، مشددا على أن ”خطورة الوضع تتطلب تشكيل حكومة جديدة لإخراج ليبيا من دوامة الصراع الحالي“.

وشدد على ”رفض القبائل الليبية انسحاب قوات الجيش الليبي من سرت والجفرة ما لم تخرج جميع العناصر الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية الذين ارسلتهم تركيا إلى ليبيا“.

يذكر أن وتيرة التصعيد العسكري تتسارع على تخوم سرت والجفرة، تزامنا مع مبادرة طرحتها الإدارة الأمريكية تتضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح في المدينتين، مع الاستئناف الفوري لإنتاج النفط المتوقف منذ نحو 8 شهور.

وجددت الولايات المتحدة، الخميس، دعوتها إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير مايك بومبيو، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري ”أهمية دعم وقف لإطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في ليبيا، عبر مفاوضات سياسية واقتصادية“.