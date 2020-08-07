تصاعد الخلافات داخل حكومة الوفاق.. معيتيق يدعو للتظاهر ضد "الفساد وسلطة الفرد المطلقة"

انتقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق، الجمعة، ما وصفها بـ“سلطة الفرد المطلقة“، داعيا الليبيين إلى التظاهر للتعبير عن غضبهم من أداء تلك الحكومة، في تصاعد للخلاف داخل صفوفها.

وقال معيتيق في رسالة وجهها إلى وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن ”من أحد أساسات بناء دولة المؤسسات والقانون، هو الخروج للتظاهر السلمي تعبيرًا عن الرأي وفق القانون المعمول به، والتعبير عن الاستياء من تدني مستوى الخدمات“.

وأضاف: ”هذا حق أساسي فكيف بانعدام الخدمات في بعض الجوانب، واحتكار سلطة الفرد المطلق التي تسببت في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية“.

واعتبر أن ”خروج المواطن للتعبير عن غضبه على أداء حكومته في بعض الملفات، أمر منطقي، حتى يخرج كل المسؤولين لتوضيح جوانب في الملفات التي يتولوها وما هي أسباب التقصير بشفافية“.

وتابع: ”على جميع من تولوا مناصب في الدولة الليبية أن يكونوا جاهزين للمحاسبة وأنا أول الجاهزين“، متعهدا ”لجميع الليبيين بعدم السكوت والكشف عن كل من أفسد، وتقديم ملفاته أمامهم“.

وطالب معيتيق، وزير الداخلية باشاغا، في رسالته التي نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، بـ“اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين، وضمان عدم خروج المظاهرة عن أهدافها والحفاظ على الأمن العام“، داعيا إلى ”الالتزام بالنظام لتحقيق الأهداف المعلنة للمظاهرة ورفع مطالبات المتظاهرين والتعبير عنها“.

يذكر أن نشطاء على مواقع التواصل يدعون منذ أيام للتظاهر لتدني الخدمات والحالة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس.

وتتصاعد حدة الخلاف داخل المجلس الرئاسي، فيما يقول مراقبون إن شخصيات داخل حكومة الوفاق تحاول تقديم السراج كضحية لتهدئة الشارع في غرب ليبيا.

وشن معيتيق هذا الأسبوع هجوما غير مسبوق على السراج، واعتبر أنه لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

وقال معيتيق في بيان له، إن ”السراج لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وفق اتفاق الصخيرات، لكنه يترأس المجلس بصلاحيات محددة وحصرية لا يفترض أن يتعداها“.

وأضاف أن ”رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات، هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردا“.