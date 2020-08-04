الجيش الليبي يسقط مسيرة تركية جنوب غرب سرت

قال مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، إن سلاح الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي أسقط مساء الثلاثاء طائرة مسيرة تركية اجتازت الخط الأحمر“ سرت – الجفرة ”.
ووفق الصدر العسكري فإن مضادات الدفاع الجوي استلمت تقريرا من وحدات الرصد الالكتروني عن خروج طائرة تركية مسيرة من مصراته واتجهت شرقا نحو مدينة سرت.
وأشار الضابط محمود الهمالي في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن المضادات الجوية التابعة للجيش استطاعت إسقاط الطائرة بعد وصولها لمنطقة وادي جارف جنوب غربي سرت.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ثالث طائرة مسيرة تركية يسقطها الجيش الليبي على جبهة سرت، إذ سبق وأن أسقط في مرتين سابقتين مسيرتين تركيتين حاولتا مهاجمة قوات الجيش الليبي بمحيط المدينة.