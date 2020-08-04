الجيش الليبي يسقط مسيرة تركية جنوب غرب سرت

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قال مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، إن سلاح الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي أسقط مساء الثلاثاء طائرة مسيرة تركية اجتازت الخط الأحمر" سرت – الجفرة ". ووفق الصدر العسكري فإن مضادات الدفاع الجوي استلمت تقريرا