حفتر: الأتراك بقوا في ليبيا 300 عام ولم نر منهم إلا الشر

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، السبت، إن ”لن نرضى أبدا بالاستعمار.. الأتراك بقوا في ليبيا لمدة 300 عام ولم ير منهم الليبيون إلا الشر“.

وأضاف حفتر، خلال زيارته لكتيبة طارق بن زياد إن الليبيين ”سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده“، مؤكدا أن ليبيا لن ترضى بالاستعمار التركي.

وقال إن ”الليبيين سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده.. نحن لهم بالمرصاد وطردهم سيكون الهدف الأساسي“.

#حفتر: "لم ير الليبيون من الأتراك الذين بقوا في #ليبيا أكثر من 300 عام إلا كل شر.. ومعركة واحدة تفصلنا عن طردهم"#إرم_نيوز #تركيا pic.twitter.com/suNbhlXRrD — إرم نيوز (@EremNews) August 1, 2020

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، حذرت أي سفن أو طائرات من الاقتراب من ليبيا دون التنسيق معها.

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان نشره على صفحته في ”فيسبوك“، فجر السبت: ”إلحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.. تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية، إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها“.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الطائرات والسفن التركية في نقل المرتزقة والأسلحة إلى ميليشيات حكومة الوفاق.