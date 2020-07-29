السلطات التونسية تقرر حل 12 حزبا رفضت تقديم تقاريرها المالية

قرّرت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، حلّ 12 حزبا،و ذلك على خلفيّة رفضها تقديم تقارير حساباتها الماليّة و مصادر تمويلها إلى رئاسة الحكومة، رغم توجيه تنبيه لها منذ أشهر.

و أعلنت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، في تونس، أنها قامت بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة باستصدار قرارات لحلّ 12 حزبا تمّ رفع قضايا ضدّها بسبب عدم تقديمها تقاريرها الماليّة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشرته بصفحتها على موقع ”فيسبوك“، إن قرارها جاء إثر قيام مصالحها بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات بصفة دورية سنوية مشيرة الى انه ثم توجيه تنابيه إلى 190 حزبا .

من جهة أخرى، كشف مدير عام العلاقة مع المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان، مراد محجوبي، أنه تم رفع دعاوى قضائية، ضد 435 جمعية تورطت في تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال، وأنه تم حل 42 جمعية، مؤكدا أن هذه العملية مازالت متواصلة.

و أشار إلى أن نشاط الجمعيات والأحزاب منظم بصفة استثنائية بالمرسومين 87 و 88 وإلى أن مشروع قانون الأحزاب جاهز، معربا عن أمله في أن يأمر رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، قريبا بعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن الفصل 65 من الدستور ينص على أن الجمعيات والأحزاب تنظم بقوانين خاصة.