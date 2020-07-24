تونس.. لجنة تحقيق برلمانية تؤكد إدانة الفخفاخ بـ"تضارب المصالح"

أكدت لجنة تحقيق برلمانية في تونس اليوم الجمعة وجود شبهة تضارب مصالح ضد رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ مطالبة بإحالة ملفه إلى القضاء.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عياض اللومي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن عدة دلائل تؤكد الشبهة بحق الفخفاخ من بينها استغلال النفوذ وتوظيف ”معلومات ممتازة“.

وطالب اللومي السلطات بمنع الفخفاخ من السفر وتجميد ممتلكاته بشكل عاجل.

ويواجه الفخفاخ الذي يملك أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة اتهاما بتضارب المصالح.

وأدت ضغوط من المعارضة إلى إعلانه استقالته منتصف الشهر الجاري، وقيادة حكومة تصريف أعمال لحين تنصيب حكومة جديدة.

واتهم الفخفاخ أعمال اللجنة ”بالتسييس“ وبتلفيق متعمد للتهمة ضده في وقت ينظر فيه القضاء أيضا في الشبهة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، عبرت رئاسة حكومة تصريف الأعمال عن استغرابها لعدم توجيه الدعوة للفخفاخ أو من يمثله في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التحقيق البرلمانية حول ملف تضارب المصالح.

وتابع البيان أن ”هذه اللجنة مسيسة منذ تشكيلها“، وأنها ”تأسست بنية الانتقام والتشفي، ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة، بل كانت تبحث عن تسويق إدانة“.

وطالبت في نهاية بيانها بـ“احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة“.