الجزائر تعلق على مقتل مواطنها على طريقة جورج فلويد في بلجيكا

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، إنها تتابع واقعة وفاة المواطن الجزائري قادري عبدالرحمن، ويدعى (أكرم) في مدينة ”أنفرس“ البلجيكية يوم 19 يوليو الماضي.

وكان الادعاء العام البلجيكي فتح تحقيقا قضائيًا قبل يومين في قضية مقتل شاب من أصول جزائرية خنقًا لدى اعتقال رجال الشرطة له في بروكسل، على طريقة الأمريكي جورج فلويد.

وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان الخميس، أن ”الجزائر مهتمة بهذا الملف لكشف ملابسات الوفاة“، مشيرة إلى أنها وجهت تعليمات إلى سفارتها والقنصلية العامة في بروكسل لتقديم كامل المساعدة والدعم اللازمين لعائلة الفقيد.

وأثارت حادثة مقتل الشاب ”أكرم“ غضبًا بين الجزائريين، الذين نددوا بالطريقة التي تعاملت بها الشرطة في اعتقاله أمام محطة القطارات بمدينة أنتويرب، والتي وصفها معلقون بالوحشية.