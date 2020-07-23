الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية غرب سرت

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبي، طائرة مسيرة تركية حاولت استهداف مواقع للجيش في مدينة سرت، بحسب مصدر عسكري.

وقال الضابط في سلاح الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي، محمود المرغني، إن تركيا ”حركت فجر الخميس طائرة مسيرة من أحدى قواعدها في مصراته نحو مدينة سرت لاستهداف مواقع للجيش الليبي“.

وأضاف المرغني لـ“إرم نيوز“، أن ”وسائط الدفاع الجوي استهدفت الطائرة قبل وصولها لأي موقع تابع للجيش الليبي، وتم إسقاطها قرب ساحل الغربي لمدينة سرت“.

يذكر أن الجبهة الممتدة من سرت شرقا حتى مصراته غربا على الجفرة جنوبا، تشهد منذ عدة أيام هدوءًا نسبيا بين قوات الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.