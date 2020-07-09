ليبيا.. اشتباكات وقتلى بالقرب من مقر البعثة الأممية في طرابلس

وقعت اشتباكات عنيفة، مساء يوم الخميس، بين عناصر مسلحة تابعة لميليشيات حكومة الوفاق في عدة مناطق بضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار مسؤول أمني في العاصمة الليبية إلى أن الاشتباكات حدثت في عدة أحياء من طرابلس، منها حي جنزور شرق العاصمة.

وأوضح الضابط في مديرية أمن جنزور محمد الشافعي أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل الأخوين محمد ومحمود فكار القياديين في ميليشيا ثوار طرابلس، بعد هجوم من قبل ميليشيا فرسان جنزور.

وأشار الشافعي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن الهجوم الذي شنته ميليشيا فرسان جنزور على منزل الأخوين فكار أسفر عن مقتل والدتهما و6 من الأطفال، كما لحقت الأضرار بعدة منازل في نفس الشارع.

وبحسب الشافعي، فإن سبب الاشتباكات الصراع على السيطرة على محطة وقود خاصة بوقود (الديزل)، مشيرًا إلى أن الجثث تناثرت في شوارع جنزور وحرقت السيارات.

وأضاف الشافعي أن الاشتباكات حدثت على بعد 2 كم من مقر البعثة الأممية لدى ليبيا، التي يقع مقرها في جنزور، وهي أيضا مقر سكن وإقامة المبعوثة بالوكالة ”ستيفاني ويليامز“.