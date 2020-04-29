الزنتان تعلن تأييدها تفويض الجيش الليبي لقيادة البلاد

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أعلن أهالي الزنتان في بيان لهم تأييدهم بتفويض القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لتولى مهام إدارة الدولة الليبية رافضين التدخل الخارجي في الشأن الليبي. وقال البيان الذي أعلن من أمام مقر المنسق الاجتماعي بالزنتان إن أهالي الزنتان ونشطاءها وإعلامييها وذوي الشهداء الذين تصدوا لعملية فجر ليبيا وأيدوا عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي منذ أيامها الأولى في العام 2014 يؤكدون عدم شرعية اتفاق الصخيرات ويعتبرونه منتهيا. وجاء في البيان تجديد الدعم للقوات المسلحة ورفض التدخل التركي والقطري في الشأن الليبي وكذلك ما تقوم به المليشيات المدعومة من حكومة الوفاق، مطالبين البرلمان الليبي بعقد جلسة لتسليم السلطة لقيادة الجيش.