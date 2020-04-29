وكالة إيطالية تكشف ملامح مرحلة ما بعد إعلان الجيش الليبي قيادة البلاد

أفادت وكالة "نوفا" الإيطاليّة، مساء الثلاثاء، أن الجيش الوطني الليبي يستعد لإعلان خطته من أجل إدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا، بعد بيان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، قبوله التفويض الشعبي لقيادة البلاد.

و نقلت الوكالة عن مصدر مطلع بالجيش الوطني الليبي، قوله،إن الجيش يتجه إلى تشكيل مجلس سيادي يتولى الإشراف على البلاد خلال مرحلة انتقالية معينة، حيث يتكون المجلس من قيادات عسكرية وسياسية ضمن بنود وصلاحيات محددة مسبقا.

و أضافت أنه،عقب تشكيل المجلس السيادي، سيقوم المجلس بإعلان حكومة أزمة بخمس أو سبع وزارات، يرجح أن يترأسها المستشار عبد الرحمن العبار، العميد السابق لبلدية بنغازي، أو علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي السابق، كما يرجح أن يتولى وزارة الخارجية فيها القيادي في الجيش، اللواء المدني الفاخري.

و بحسب الوكالة، فإن المهمة الرئيسية للحكومة المرتقبة، هي الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، إلى جانب تسيير الخدمات للمواطنين وحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.

و كان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن مساء الاثنين، تولي المؤسسة العسكرية التي يرأسها، قيادة البلاد، "استجابة لمطالب الشعب بتفويض القيادة العامة للجيش، لقيادة المرحلة".

وأشار حفتر في كلمة له، إلى "استجابة القيادة العامة للجيش الليبي لمطلب إسقاط الاتفاق السياسي واعتباره جزءا من الماضي" مؤكدا "ثقل المهمة وجسامة المسؤولية".

وشهدت مناطق ومدن ليبية قبل أيام مسيرات شعبية داعمة لدعوة كان حفتر قد أطلقها للمطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، بينما فوض عدد من النواب والفعاليات السياسية الجيش لإدارة شؤون البلاد.