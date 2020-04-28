أول تعليق من مصر بعد إعلان حفتر تولي الجيش قيادة ليبيا

أكدت مصر تمسكها بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ: إن مصر تؤكد تمسُكها "بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك".

وشدد في بيان صحافي على أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي.

وأشار في البيان، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركياً، أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا.

وعبر المتحدث عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة.

بيان صحفي

*** أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تمسُك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Tuesday, April 28, 2020

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن مساء أمس الإثنين، تولي المؤسسة العسكرية التي يرأسها قيادة البلاد، "استجابة لمطالب الشعب بتفويض القيادة العامة للجيش لقيادة المرحلة".

وشهدت مناطق ومدن ليبية قبل أيام مسيرات شعبية داعمة لدعوة كان حفتر قد أطلقها للمطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، بينما فوض عدد من النواب والفعاليات السياسية الجيش لإدارة شؤون البلاد.