تعيين مدير جديد للأمن الرئاسي بالجزائر

عَيّن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، العميد بلقاسم لعريبي، مديرًا للحماية والأمن الرئاسيين.

وعمل مدير الأمن الرئاسي الجديد، بفريق الحماية الرئاسية لسنوات طويلة، في عهد الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، قبل إحالته على التقاعد.

وحرصت الرئاسة الجزائرية على التأكيد، أن تبون، مارس بذلك صلاحياته في الإنهاء والتعيين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الوطني، وهو ما يؤشر على استمرار حملة التغييرات في المناصب المختلفة.

جاء ذلك، بعدما أصدر الرئيس، مرسومًا يمنح صلاحيات واسعة للأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ويجعله تحت سلطته مباشرة، بصفته وزيرًا للدفاع الوطني، وقائدًا أعلى للقوات المسلحة.

ورأى مراقبون، أن ذلك يُنذر باستمرار حملة التغييرات في وظائف عليا بالمؤسسة العسكرية، بعد أيام من إقالة مدير المخابرات العسكرية، واسيني بوعزة، ومدير الأمن الخارجي للجيش، كمال الدين رميلي.