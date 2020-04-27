ماذا بعد إعلان حفتر تولي الجيش قيادة ليبيا؟

أثار إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، تولي المؤسسة العسكرية التي يرأسها مقاليد السلطة في البلاد، تساؤلات حول الخطوات القادمة، وأثر الإعلان في بلد تمزقه الحرب.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الإثنين أعلن خليفة حفتر، إسقاط اتفاق الصخيرات بين القوى السياسية، وتولي المؤسسة العسكرية قيادة ليبيا "استجابة لمطالب الشعب بتفويض القيادة العامة للجيش، لقيادة المرحلة".

تجديد الرئاسي

وقال الأستاذ في الجامعات الليبية، فيصل الراجحي إن إعلان حفتر "جاء مع تنامي دعوات لتجديد فكرة المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق الصخيرات، ولكن بصيغة جديدة بثلاثة أعضاء يمثلون أقاليم ليبيا التاريخية".

وأضاف الراجحي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "تلك الفكرة ستصطدم بعدة معوقات أولها وضع الجيش وقيادته إذا ما قفزت بعض الشخصيات الجدلية ضمن هذا المجلس، إضافة إلى آلية اختيار هذا المجلس وكذلك المدة التي سيستغرقها الاختيار".

بدوره أشار الإعلامي المهتم بالشأن الليبي عبد الحق العبيدي إلى أن "هناك خطوات ستؤدي إلى تفعيل قبول القيادة العامة لهذه المهمة، تتمثل في تأسيس مؤسسات مرحلية تسندها قوة الجيش" .

وأشار العبيدي في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى "خطوط متقاطعة ستعمل عليها قيادة الجيش، منها اختبار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية، لتأسيس جسم يضم بعض العسكريين والمدنيين يمثل رأس الدولة برئاسة حفتر ويكون من مهامه الإشراف على العلاقات الخارجية وكذلك مهام القائد الأعلى للجيش".

وأضاف أن "من ضمن الخطوات المنتظرة إعادة تفعيل مؤسسات القضاء التي شهدت فوضى مؤسساتية وسيطرة المسلحين عليها"، لافتا إلى أن "المرحلة ستشهد تأسيس حكومة مصغرة تمثل الوحدة الوطنية الليبية لا تتجاوز حقائبها 12 حقيبة".

وستكون أمام القيادة العامة للجيش الليبي، بحسب العبيدي مسألة مهمة هي "تخفيف المعاناة على المواطن، وإعادة توحيد المؤسسات النقدية والاقتصادية مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ما سيعيد الهدوء للشارع المتعب اقتصاديا وأمنيا".

آلية التطبيق

ويرى المحلل السياسي عبد السلام الغالبي بأن هناك "تساؤلات تطرح من البعض حول آلية التطبيق وكذلك الوضع الذي سيكون عليه مجلس النواب في طبرق، وهل سيستمر كجسم تشريعي أم سيتم إلغاؤه".

وأضاف الغالبي في تصريح لـ"إرم نيوز": "إذا تم إلغاؤه (مجلس النواب) فبأي آلية ووفق أي تشريع وما هو الجسم البديل لذلك؟.. كما تظل هناك تساؤلات حول وضع آلية التطبيق في مناطق غرب ليبيا".

وقال الباحث في الشأن العسكري الليبي العقيد المتقاعد رجب بن صالح إن "مصير معركة طرابلس سيظل بحاجة للحسم وهي نقطة مفصلية في إنهاء سيطرة الجانب الآخر".

وأضاف بن صالح في تصريح لـ"إرم نيوز": "لا تزال معضلة العمليات العسكرية في غرب البلاد تشكل حجر عثرة في سبيل تنفيذ أي مشروع لقيادة البلاد".

وشهدت مناطق ومدن ليبية قبل أيام مسيرات شعبية داعمة لدعوة كان حفتر قد أطلقها للمطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، بينما فوض عدد من النواب والفعاليات السياسية الجيش لإدارة شؤون البلاد.