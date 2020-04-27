انطلاق نظام التقاضي عن بعد في المغرب بسبب كورونا

انطلقت في محاكم المغرب، يوم الإثنين، جلسات التقاضي عن بعد بعدما قررت السلطات منع تنقل السجناء إلى المحاكم .

ودشنت محكمة الاستئناف في مراكش أولى جلساتها باستعمال التكنولوجيا، حيث تمكن القاضي من استجواب المتهم المتواجد داخل السجن، فيما تابع الحاضرون أطوار المحاكمة عبر شاشة كبيرة تم وضعها في القاعة.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون أعلنت في بلاغ رسمي منعها تنقل السجناء إلى المحاكم والمستشفيات بشكل مؤقت طيلة شهر؛ بسبب الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا بين النزلاء والموظفين بالسجون.

جاء القرار بعدما تحول سجن مدينة ورززات جنوب المغرب إلى بؤرة حقيقية لـ "كوفيد19"، حيث تجاوزت الإصابات فيه 270 حالة، توزعت بين نزلاء وموظفين، فيما أعلن يوم الإثنين وفاة واحد منهم جراء المرض.

وسبق أن قرر المغرب في منتصف شهر آذار/مارس الماضي تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وانتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد19)، وحرصا على سلامة كل العاملين في محاكم المملكة، قضاة وموظفين ومساعدي القضاء.

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