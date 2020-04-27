موقع إيطالي: أوروبا تبدأ مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا رغم اعتراض "الوفاق"

كشف موقع "رادار" الإيطالي، مساء الأحد، أنّ العملية الأوروبية "إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، دخلت حيز التفعيل، و ذلك على الرغم من الاعتراض الرسمي من قبل حكومة "الوفاق" الليبيّة.

و بحسب الموقع فإنّ العمليّة "تتبع أول مهمة كجزء من العملية إيريني الجديدة"، مشيرا ّ طائرة "فيرتشايلد دورنير" قامت بهمة دورية لمدة 6 ساعات قبالة شرق ليبيا يوم الأحد، وهبطت الطائرة مرة أخرى في قاعدة "سيغونيلا" الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية الساعة 12:32 بتوقيت أوروبا.

و أضاف الموقع الإيطالي أنّ العملية "إيريني" تستهدف بشكل رئيسي "دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، وهي تفعل ذلك باستخدام الوسائل البحرية والجوية"

و تابع أنّه إلى جانب هذا الهدف الرئيسي، فإن العمليّة لديها سلسلة من المهام الثانوية بخيث ستوفر المراقبة لمنع صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، وستقوم ببناء القدرات والتدريب لخفر السواحل الليبي والبحرية، وستدعم مكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.

و يأتي ذلك، رغم اعتراض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السراج، الذي أبلغ رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، الخميس الماضي، اعتراض حكومته على عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وقال السراج في بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقينا ببالغ الأسف نبأ تنفيذ عملية إيريني، وكنّا نتوقع من دول الجوار الأوروبي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

و كانت حكومات الاتحاد الأوروبي، قد قرّرت في 31 مارس/آذار الماضي، إطلاق عملية "إيريني" عبر سفن حربية وسط البحر الأبيض المتوسط لتفتيش السفن المشتبه في تمريرها أسلحة إلى دولة ليبيا.