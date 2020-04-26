أكد مصدر عسكري بالجيش الليبي بأن غارات نفذتها طائرات الجيش الليبي استهدفت مواقع بمدينة زوارة غربي طرابلس بعد ورود معلومات استخباراتية عن وصول دعم تركي للمليشيات قادم عبر ميناء صفاقس التونسي.
وبحسب الضابط في عمليات الجيش الليبي في غربي البلاد محمود الورشفاني فإن طائرات الجيش الليبي استهدفت حاويات وصلت لميناء المدينة تحوي أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة.
وأوضح الورشفاني في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن الشحنة وضعت في حاويات وصلت عن طريق ميناء زوارة من مدينة صفاقس التونسية مبينا بأن الشحنة كاملة تم تدميرها.
في سياق متصل أكد المكتب الإعلامي للقيادة العامة في الجيش الليبي في بيان مقتضب عبر صفحته بالفيسبوك أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر عقد اجتماعا مع قيادات ميدانية مساء الأحد.
وبين المكتب الاعلامي أن المشير حفتر ناقش آخر الأوضاع الميدانية على الأرض ومستجدات الأوضاع في جميع المحاور غربي البلاد.
الجيش الليبي يدمر شحنة أسلحة تركية قادمة عبر تونس
المصدر: عبدالعزيز الرواف- إرم نيوز
أكد مصدر عسكري بالجيش الليبي بأن غارات نفذتها طائرات الجيش الليبي استهدفت مواقع بمدينة زوارة غربي طرابلس بعد ورود معلومات استخباراتية عن وصول دعم تركي للمليشيات قادم عبر ميناء صفاقس التونسي.