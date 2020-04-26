أكد مصدر أمني بمنطقة عين زارة إحدى أكبر ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، نشوب معركة بين مليشيات تابعة لحكومة الوفاق في ساعات فجر اليوم .
ووفق الضابط في أمن عين زارة محمد الزايدي فإن مجموعة تتبع لقوة الردع التي يقودها عبد الغني الككلي هاجمت مقار تابعة لمليشيا ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري .
وأشار الزايدي في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن الاشتباكات بين مليشيا الردع ومليشيا ثوار طرابلس حدثت في عدة مناطق بوسط العاصمة طرابلس منها منطقة الظهرة وزاوية الدهماني.
وأوضح الزايدي بأن مليشيا ثوار طرابلس سحبت كل عناصرها المتواجدة بمحور القتال خصوصا محور عين زارة حيث يشكل عناصر هذه المليشيا أغلبية المقاتلين التابعين لحكومة الوفاق.
وفي السياق ذاته أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية فجر اليوم بمحور شرق مصراته.
يذكر أن المعارك بين الجيش الليبي ومليشيات الوفاق، استمرت في عدة محاور في غرب البلاد.
وبحسب بيانات عسكرية فإن عمليات مطاردة لعناصر المليشيات التي حاولت الهجوم على ترهونة خلال الأسبوع الماضي أدت إلى مقتل عدة عناصر تابعة لمليشيات زليتن ومصراته في محور القربوللي منهم "وليد محمد قنونو" أحد عناصر مليشيات زليتن وابن محمد قنونو الناطق باسم مليشيات الوفاق .
ليبيا.. اقتتال داخلي بين مليشيات الوفاق وانسحاب بعضها من محاور القتال
المصدر: عبدالعزيز الرواف- إرم نيوز
أكد مصدر أمني بمنطقة عين زارة إحدى أكبر ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، نشوب معركة بين مليشيات تابعة لحكومة الوفاق في ساعات فجر اليوم .