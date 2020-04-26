ليبيا.. اقتتال داخلي بين مليشيات الوفاق وانسحاب بعضها من محاور القتال

إرم نيوز‬‎ – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أكد مصدر أمني بمنطقة عين زارة إحدى أكبر ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، نشوب معركة بين مليشيات تابعة لحكومة الوفاق في ساعات فجر اليوم . ووفق الضابط في أمن عين زارة محمد الزايدي فإن مجموعة تتبع لقوة الردع التي يقودها عبد الغني الككلي هاجمت مقار تابعة لمليشيا ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري . وأشار الزايدي في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن الاشتباكات بين مليشيا الردع ومليشيا ثوار طرابلس حدثت في عدة مناطق بوسط العاصمة طرابلس منها منطقة الظهرة وزاوية الدهماني. وأوضح الزايدي بأن مليشيا ثوار طرابلس سحبت كل عناصرها المتواجدة بمحور القتال خصوصا محور عين زارة حيث يشكل عناصر هذه