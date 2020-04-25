الجيش الجزائري يعتقل "إرهابيا" على الحدود مع ليبيا

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، أن قوات الجيش ألقت القبض على الإرهابي، يونسي قويدر، بمنطقة الدبداب، في ولاية إليزي الصحراوية والمتاخمة للحدود الليبية. وذكرت الوزارة في بيان، أن المسلح الموقوف التحق بالجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل الأفريقي، منذ عام 2012، إذ ظل محل بحث أمني على مدار 8 سنوات. وأكدت وزارة الدفاع الوطني، أن عناصر الجيش الجزائري "يواصلون عملياتهم العسكرية الميدانية، رغم أزمة جائحة وباء كوفيد 19". وهذه ثالث عملية عسكرية تسفر عن القضاء على إرهابيين في الجزائر منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، بعد القضاء على أمير تنظيم مسلح يدعى "أبو ضرار" في جبال "سكيكدة" الشرقية وإرهابيين