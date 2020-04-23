مصدر عسكري: الجيش الليبي يصد هجوما جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه تمكن، اليوم الخميس، من صد هجوم لميليشيات حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين في محور الأحياء البرية جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، أن "القوات المسلحة العربية الليبية المتمثلة باللواء 73 مشاة نجحت في ضرب الحشد الميليشياوي التركي في منطقة الأحياء البرية، بعد محاولة يائسة للتقدم باتجاه مراصدها".

وذكر الخرطوش في إدراج على صفحته بموقع فيسبوك أن جنديين من الكتيبة 165 مشاة التابعة إلى اللواء 73 سقطوا في الهجوم، وهم "الشهيد البطل محمد بوكلهم، الشهيد البطل فتاح بوعليوه".

وبين أن محوري الكازيرما وكوبري المطار يشهدان حالة هدوء حذر، مؤكدًا أن الأمور ممتازة جدًا لجميع مراصد الجيش.

من جهة أخرى، أعلن حساب تابع للجيش الوطني الليبي مقتل قيادي ميليشياوي جنوب العاصمة طرابلس، اليوم.

وقال حساب M.LNA على موقع " تويتر ": إن الإرهابي محمد المرتاح قُتل على يد الجيش الليبي في محور طريق المطار.

وشهدت محاور القتال في جنوب العاصمة اشتباكات عنيفة اليوم، أثناء محاولة ميليشيات حكومة الوفاق التقدم فيها.

والمرتاح هو قيادي في ميليشيا أبو عبيدة الزاوي المتشددة، و أحد المقربين من مهرب البشر أحمد الدباشي الشهير بـ"العمو".