المرصد: تركيا ترسل متشددين من جنسيات مختلفة ضمن صفوف المسلحين السوريين إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إن تركيا ترسل متطرفين ومتشددين "إسلاميين" ضمن صفوف المرتزقة السوريين الذين بدأت أنقرة بإرسالهم، منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى ليبيا؛ للقتال إلى جانب حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج في مواجهة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ووفقا للمرصد السوري، فإن عمليات إرسال المسلحين من الفصائل السورية الموالية لأنقرة متواصلة، حيث بلغ عدد المسلحين السوريين الذين وصلوا، فعليا، الأراضي الليبية أكثر من 5300 مسلح، فضلا عن المئات ممن يتلقون التدريب، حاليا، وينتظرون الالتحاق بجبهات المعارك المختلفة في ليبيا، لكن أنقرة تقوم بالتوازي مع ذلك بإرسال متشددين من جنسيات سورية وغير سورية، ضمن صفوف أولئك المرتزقة.

وأكد المرصد السوري حصوله على قوائم بأسماء 37 من المتشددين من جنسيات سورية وغير سورية، كانوا قد أرسلوا إلى ليبيا، خلال الفترات السابقة.

وأشار المرصد إلى أن بعض المسلحين، الواردة أسماؤهم في القوائم، كانوا يقاتلون ضمن صفوف داعش، فضلا عن وجود مسلحين من تنظيمات متشددة أخرى، دون أن يذكر المرصد هويتها.

وكان المرصد السوري وثق قبل أيام، مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث بلغ عدد القتلى الأسبوع الماضي 199 قتيلا سقطوا خلال المعارك مع قوات حفتر على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة.

ويقول المرصد إن غالبية المسلحين السوريين الذين يتم إرسالهم إلى ليبيا هم من لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، وفصيل الحمزات وسليمان شاه، وهي جميعها فصائل تأتمر بإمرة تركيا، وتتلقى الدعم منها، وتشارك الجيش التركي في عملياتها العسكرية ضد السوريين، في المناطق الحدودية الشمالية.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية عن إرسال تركيا مقاتلات "إف-16" إلى الساحل الليبي، مع تصعيد تدخلها في الحرب الأهلية في البلاد، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق التي تقاتل مواقع الجيش الوطني في المنطقة الغربية.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، الأربعاء، إن الطائرات التركية نفذت هجمات على مدينة ترهونة التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي جنوب شرقي طرابلس، وعلى قاعدة الوطية الجوية (140 كيلومترا جنوب غرب طرابلس).

ونقلت صحيفة "تايمز" عن تقرير أممي رصد تزايد انتهاكات تركيا لقرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، خاصة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2020.

وقال التقرير إن تركيا زودت ميليشيات طرابلس بأنظمة تسليح متطورة عديدة، بعد توالي هزائمها أمام الجيش الوطني الليبي، ومن بينها الطائرات من دون طيار، التي فشلت هي الأخرى في تحقيق أي مكاسب ميدانية.

وقبل يومين، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن التدخل التركي في ليبيا لم يعد مقتصرا على دعم الميليشيات المقاتلة إلى جانب حكومة الوفاق فحسب، بل أصبح "احتلالا مباشرا" للعاصمة طرابلس، من خلال دخول تركيا إلى طرابلس بجيشها ومعداتها وتقنياتها.