البرلمان الليبي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي جديد

أعلن البرلمان الليبي مساء الأربعاء، عن مبادرة لتشكيل مجلس رئاسي جديد، مشيرا إلى أنه سيتوجه بهذا المقترح إلى الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية المستعصية التي تضرب ليبيا منذ سنوات.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، أن المجلس يتبنى مبادرة لتشكيل مجلس رئاسي جديد في ليبيا.

وبحسب صفحة مجلس النواب على موقع "فيسبوك"، أكد بلحيق أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح "اتفق مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس على توجيه دعوة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتبني مبادرة لتشكيل مجلس رئاسي، من رئيس ونائبين، يكون ممثلا للأقاليم الثلاثة التاريخية لليبيا".

وأوضح بليحق أن "هذه المبادرة سيتم التوجه بها للأمم المتحدة مع اقتراح أن تكون هناك حكومة وطنية يترأسها شخص من خارج المجلس الرئاسي الليبي".

وأضاف أنه "تم تخويل عقيلة صالح بتشكيل لجنة استشارية اقتصادية من الخبراء المختصين في مجال الاقتصاد، وذلك لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والتوقعات بتفاقم الأمور في ظل تصاعد حدة المعارك في طرابلس".

ويخوض الجيش الوطني الليبي معارك محتدمة مع الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين، في عدد من المحاور بالعاصمة الليبية طرابلس.